Cumhuriyet Mahallesi'nde asfalt çalışması

Muratpaşa Belediyesi, Gençlik Mahallesi’nin hemen ardından Cumhuriyet Mahallesi’nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde asfalt çalışması
banner404

MURATPAŞA Belediyesi, Gençlik Mahallesi'nin hemen ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı.

Antalya'nın cadde ve sokaklarında son yılların en kapsamlı yenileme projesini gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, Gençlik Mahallesi'nde 9 sokağı kapsayan çalışmaların ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışmalara başladı. Daha önce 7 bin 843 ton asfaltlama yapılan mahallede asfalt yenileme çalışması Çarşamba pazarının kurulduğu bölgeden başladı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sokullu - Tonguç Caddeleri arasında kalan yaklaşık 400 metre uzunluğundaki 620 Sokak'ı asfaltladı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2018, 11:12
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Trabzon kırsalındaki PKK sığınağında kar suyu...
Trabzon kırsalındaki PKK sığınağında kar suyu...
  1. GÜNDEM

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479