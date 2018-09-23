Cumhurbaşkanlığı tarafından Antalya’da aşure dağıtımı yapıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Muharrem ayı dolayısıyla Türkiye’de bazı illerde aşure dağıtımı yapıyor. Antalya’da Muratpaşa Camii’nde de öğle namazının ardından aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanlığı Üst Yöneticisi Mücahit Küçükyılmaz, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Küçükyılmaz, Türel okunan duanın ardından vatandaşlara aşure dağıttı. Çeşitli malzemelere ve üzerinde cumhurbaşkanlığı logosu ile hazırlanan aşureye, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar kuyruk oluşturarak, aşure yemek için sıraya girdi.



“Antalya bize ev sahipliği yapıyor”

Cumhurbaşkanlığı Üst Yöneticisi Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’nin çeşitli yerlerinde vatandaşlara aşure ikram ettiklerini belirterek, “Burada Antalya bize ev sahipliği yapıyor. Belediye başkanımıza, valimize, müdürlerimize ve emeği geçenlere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. Teşrif ettiğiniz için ayağınıza sağlık, sağolun” dedi.