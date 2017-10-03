Cumhurbaşkanlığı Antalya’da aşure dağıttı

ANTALYA'DA Muratpaşa Camii’nde öğle namazının ardından gerçekleştirilen aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 13 ilde 14 camide aşure dağıtımı yaptı. Bugün öğle namazını müteakip Antalya Muratpaşa Camii’nde yapılan aşure dağıtımına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanı Ali Taha Koç ve çok sayıda STK temsilcileri katıldı.

Önce öğle namazını kılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanı Ali Taha Koç, daha sonra aşure dağıtım alanına geldi. Karaloğlu, Türel ve Koç, Antalya İl Müftüsü Osman Artan’ın duasının ardından vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

13 ilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla eş zamanlı aşure dağıtımının yapıldığını ifade eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "13 ilde öğle namazlarından sonra aşure dağıtımları oldu. Bu aşure dağıtımları sayın Cumhurbaşkanımızın halkımıza ikramıdır. Öyle değerlendirilmesi lazım. Talimatlarıyla Antalya Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla hazırlandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimizi sunuyorum, teşekkürlerimizi arz ediyorum. Yiyenlere de afiyet ve şifa olsun. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi.

Aşurelerin tarifini Cumhurbaşkanlığı gönderdi

Aşure dağıtımları, Beştepe Millet Camii’nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Hacı Bayram Camii’nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul’da Eyüp Sultan Camii’nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı, İzmir Konak Meydan Camii’nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Sultan Selim Camii’nde Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanı Yusuf Karaloğlu, Edirne Selimiye Camii’nde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, Trabzon İskenderpaşa Camii’nde Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanı İlker Astarcı, Erzincan Kırklar Camii’nde Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşleri Başkanı Mahmut Kazan, Diyarbakır Ulu Cami’de Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Sivas Ulu Cami’de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanı Ahmet Minder, Rize Sahil Camisi’nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanı Veysel Bektaş, Antalya Muratpaşa Camii’nde Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanı Ali Taha Koç, Hatay’da Habibi Neccar Camii’nde Cumhurbaşkanlığı Kanunlar ve Kararlar Başkanı Hakkı Susmaz ve Van’da Norşin Camii’nde Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Ramazan Bal tarafından yapıldı.

Öte yandan aşureler, Cumhurbaşkanlığının valiliklere gönderdiği tarife göre hazırlandı.