Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan 2 kişi gözaltına alındı

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “ Cumhurbaşkanı ’na Hakaret ” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri Akdeniz Üniversitesi öğrenci D.Ç. ile Reklamcı B.Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen üniversite öğrencisi D.Ç. serbest bırakılırken, B.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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