Çukura düşen çakal kurtarıldı

KORKUTELİ'NİN Yeşilyayla Mahallesi'nde vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Korkuteli DKMP Şefliği’ne çukura düşmüş halde bir çakalın olduğu bilgisini verdi. Ekipler, bir inşaat çukuruna düşen çakalın ayağında yaralanma olduğunu tespit etti. Çukurdan çıkartılan ve 7-8 aylık olduğu tahmin edilen çakalın ilk müdahalesi Hayat Kurtarma Merkezinde gerçekleştirilerek koruma altına alındı.

Çakal daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine gönderildi.