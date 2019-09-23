Corendon pilot adayları projesi başlattı

ANTALYA merkezli Corendon Airlines, 46 ülkeye toplam 160 noktaya sefer düzenliyor. Artan filosu doğrultusunda kokpit ekibini genişleten havayolu ilkini 2015 yılında düzenlediği, tip eğitimi olmayan pilotlara yönelik 'İkinci Pilot Adayları' (Trainee First Officer) projesini beşinci kez hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında, uçuş okulu mezunu olan ve gerekli niteliklere sahip tüm adaylar, sürece dahil edilecek ve projenin detaylı bir şekilde anlatıldığı oturumlar düzenlenecek. Başvuru yoğunluğuna göre belirlenecek illerde gerçekleşecek oturumlarda şirket yöneticileriyle bir araya gelecek. Bu adımın ardından tüm süreci öğrenen adayların takip eden değerlendirme süreci 2 ay sürecek. İki ay süren değerlendirme sürecinin ardından gerekli dokümanları sağlayan adaylar, ekim-kasım aylarında mülakat ve simülatör değerlendirmesine tabii tutulacak. Bu değerlendirmeyi başarıyla tamamlayan adaylar, aralık ayının ikinci haftası itibarıyla tip eğitimlerine, bu eğitim döneminin devamında ise hat uçuşlarına başlayacak. Sürecin sonunda başarılı olan adaylar, ücretlerini eğitim sonunda F/O olarak atanmalarının ardından maaşlarından kesilme yoluyla ödeyebilecek. Bu yıl beşinci kez düzenlenen projeyi son üç yıldır kendi bünyelerinde gerçekleştirdiklerine değinen Corendon Airlines İK Direktörü Berna Oskay, "Havayolu olarak uçuş okullarından mezun pilotların tip eğitimlerinin tamamını kendi bünyemizde gerçekleştirmek için uluslararası standartlarda tüm imkanlara sahibiz. Bu projeyle ailemizde ve sektörümüzde uzun yıllar görev alacak ikinci pilotlar yetiştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projenin sonunda istihdam edilecek 'İkinci Pilot Adayları' sayısını geçtiğimiz dönemlere nazaran arttırıyoruz" dedi.