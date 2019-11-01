Corendon'dan Türk Korfbol Takımı’na destek

TÜRK Korfbol Takımı’na sponsorluk desteği veren Corendon Airlines, korfbola yönelik ilgi ve sevginin artması için çeşitli çalışmalar da yürütecek. Hem kendi çalışanlarının yer aldığı Corendon Team oluşumları hem de organizasyon ve takım sponsorlukları ile Türk sporuna destek veren havayolu, Türk Korfbol Takımı’nın ardından yeni spor sponsorluklarına devam edecek.Corendon Airlines, geçmişten bugüne, yurtiçi ve yurtdışında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı ve Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı’nın yanı sıra, Tour of Antalya powered by AKRA Bisiklet Yarışı’na sponsorluk desteği verdi.Türk Korfbol Takımı, Corendon Airlines sponsorluğundaki ilk maçlarına ise Ukrayna’nın Lviv kentinde çıkacak. 2020 Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakaları’nda 1-3 Kasım tarihleri arasında 5 maça çıkacak olan Türk Korfbol Takımı’nda kadın ve erkek 15 sporcu yer alacak. Türk Korfbol Takımı, Ön Eleme Müsabakaları'nda başarılı sonuçlar alması halinde Uluslararası Korfbol Federasyonu'nun (IKF) 2020 yılı içerisinde Belçika ve Polonya'da gerçekleştireceği 2020 Avrupa Korfbol Şampiyonası'nda yer alma hakkı elde edecek. Dünya genelinde kadın ve erkek sporcuların aynı takımda yer alabildiği tek spor branşı olan korfbolda ülkemizi başarıyla temsil eden Türk Korfbol Takımı’nda yer alan sporcuların çoğunluğu ise üniversitesi mezunu ya da öğrencisi.