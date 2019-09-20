Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde Antalya rüzgarı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde Antalya Valiliği, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün işbirliğiyle Antalya standı açıldı. Zirveye Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB yönetim kurulu üyeleri Halil Bülbül, Hüseyin Simav, Cüneyt Doğan ile Süleyman Ersan katıldı. Zirvede açılan Antalya standında coğrafi işaretli ürünler sergilenirken, katılımcılara tanıtımı yapıldı. Antalya standında, coğrafi işaretli Antalya Tavşan Yüreği Zeytini, coğrafi işaretli Antalya Piyazı, bergamut ve turunç reçeli, Zeytinpark zeytinyağları ikram edilirken, coğrafi işaretli Karyağdı Armudu, Döşemealtı Halısı, Alanya Avokadosu, Finike Portakalı tanıtıldı. Zirve’de ayrıca 23-27 Ekim tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in de tanıtımı yapıldı.



Antalya'ya yoğun ilgi

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, yöresel ürünlerin kırsal kalkınma, yerinde istihdam ve ekonomi için önemine dikkat çekerken, Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’le ivme kazanan coğrafi işaretin yöresel ürünlerin ekonomik değerini artırdığını belirtti. Ankara Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne katılarak Antalya’nın yöresel ürünleri ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıttıklarını belirten Çandır, “Antalya’nın yerel ürünlerinin ekonomik değerini artırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi. Çandır, Zirve’de Antalya standının yoğun ilgi gördüğünü belirtti.