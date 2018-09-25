Çocuklarını kaydettirdikleri okul yeni eğitim yılına yetişmedi

KEPEZ'İN Gülveren Mahallesi'nde yeni yapılan Gülveren Anadolu Lisesi'ne çocuklarını kayıt ettiren veliler, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılına okulları yetişmeyince Toros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne öğretmenleriyle birlikte getirildi. 300'e yakın öğrencinin getirildiği okulda, öğleden sonra eğitim gören öğrencilerin velileri ise bu duruma tepkili. Henüz açılmayan bir okula kayıt alımının yanlış olduğunu ifade eden veliler, yetkililerden okulun ne zaman açılacağı konusunda kesin bir tarih alamadıklarını ve bundan dolayı mağdur olduklarını söyledi. Çocuklarının zor şartlar altında eğitim gördüğünü ve sınıfların 40 kişiden oluştuğunu da öne süren veliler, öğrencilerin misafir edildiği Toros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 4 ayrı okulun öğrencilerinin eğitim aldığını iddia etti.

"Acilen okulumuzun açılmasını istiyoruz"

Toros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplanan veliler, "Açılmayacak bir okula, neden çocuklarımızı kayıt yaptırdılar?" diyerek, mağdur olduklarını ifade etti. Velilerden Özcan Kaplan, Gülveren Anadolu Lisesi'ni evlerine yakın olduğu için tercih ettiklerini kaydetti. Kaplan, "Okul hala açılmadı. Yüzde 99 bittiğini söylüyorlar. Madem yüzde 1'lik kısmı kaldı, niye açılmıyor? Bu okulda normal teknik lisesi var. Akşam lisesi var, bizim Gülveren Anadolu Lisesi'nde 9.sınıflar var. Sınıflar 38-40 kişilik. Biz veliler olarak çocuğumuz nereyi tercih ettiyse orada okumasını istiyoruz” dedi.

"Ev üstüne ev, okul üstüne okul olmaz"

Veli Gülsüm helvacı ise Toros Lisesi ile bir sıkıntılarının olmadıklarını belirterek, "Ev ev üstüne olmaz, okul da okul üstüne olmaz. Biz kendi okulumuzu istiyoruz. Çocuklarımıza seçenek verdiler. Biz Gülveren Anadolu Lisesi'nden yana kullandık. Bizim aşağıda okulumuz varsa bize onu versinler. Öğrenci çok burada, sabahçı öğlenci var. Şimdi ilkokulda bile tam gün. Çocuklarımız akşam 8'de çıkmak zorunda değil. Buradaki okul da mağdur oldu. Herkesin öğrencilerini misafir etti teşekkür ederiz ama biz bunu istemiyoruz. Bu okulda 15.00'ten sonra güvenlik yok" ifadelerini kullandı.

"Bize umut verdiler"

Bir başka veli Ayşe Akcan da yetkililerin okulun zamanında açılacağını konusunda bir bilgi vermediğini söyledi. Okulun zamanında açılacağını inandığı için çocuğunu kayıt yaptırdığını belirten Akcan, “Okul müdür ve yetkililer bize yazın bu okulu dedi. Seçtik ve kayıtları yaptırdık. Bize başlayacak dediler. Güvenerek seçtik şu anda mağduruyuz. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bazı arkadaşlarımız gidip sordu. Açıldı gözüküyor ama açılmadı. 1 ay diyorlar 2 ay diyorlar. Bize umut verdiler. Bizi bu okula yönlendirdiler ve çocuklarımız orada sıkıştırılmış durumda" diye konuştu.

"En kısa sürede açılacak"

Milli eğitim yetkilileri ise söz konusu okulda 4 ayrı okulun eğitim aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirerek, yeni yapılan okulun inşaatının tamamen bitmediğini için teslim alınamadığını aktardı. Öğrencilerin, eğitimlerini alabilmeleri için geçici bir süreyle Toros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ağırlandıklarını ifade eden yetkililer, Gülveren Anadolu Lisesi'nin en kısa sürede açılarak eğitim ve öğretim sezonuna başlayacağını kaydetti.