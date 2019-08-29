Çocukların serinleme keyfi

HAVA sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği Antalya'da, nemin de etkisiyle sıcaktan bunalan çocuklar, kent merkezindeki fıskiyelerin altına girip serinlemeye çalıştı. Fıskiyelerin altında dakikalarca oyun oynayan çocuklar ıslanmaya aldırmadan hem serinledi hem de eğlendi. Eğlenceyi gören turistlerin çocukları da bu anlarak ortak oldu. Anne- babalar ise çocukların eğlencesi izleyip o anları görüntüledi.