Çocukların serinleme keyfi
Hava sıcaklığının 35 derece kaydedildiği Antalya'da, sıcaktan bunalan çocuklar Kalekapısı Meydanı'nda su fıskiyelerinin altına girerek serinledi.
ANTALYA 29.08.2019, 11:27 Melike Temir
HAVA sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği Antalya'da, nemin de etkisiyle sıcaktan bunalan çocuklar, kent merkezindeki fıskiyelerin altına girip serinlemeye çalıştı. Fıskiyelerin altında dakikalarca oyun oynayan çocuklar ıslanmaya aldırmadan hem serinledi hem de eğlendi. Eğlenceyi gören turistlerin çocukları da bu anlarak ortak oldu. Anne- babalar ise çocukların eğlencesi izleyip o anları görüntüledi.
Günün Anketi Tümü