Çocuklar için 'Sihirli Dünya'

HALDUN Özörten tarafından yazılan, Kenan Kahyaoğlu'nun müzik düzenlemelerini yaptığı ve Reyhan Süme tarafından sahneye koyulan eserde, ışık Mustafa Eski tarafından hazırlandı. Amacı çocuklara çoksesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı ve baleyi sevdirebilmek olan interaktif eserde solist sanatçılar Erdi Can Aybaş, Ceren Tereci Aytekin, Heyecan Gizem Ceylan Yakan, Işılay Meriç Karataş, Müge Günaydın, Selda Serdar ve Müge Yıldıran, anlatıcılar Selahattin Denizsümüren, Enis Ok ve Mehmet Ali Tutar, piyanist Yücel Yalçın, orkestra sanatçıları İlkay Candan, Arya Böler, Çağrı Fırat Yeşillik, Fatma Esin Erdoğan, Hüseyin Koç ve repetitörlüğünü Buket Tüzün'ün yaptığı Antalya DOB çocuk balesi sahne alacak. Eserin 7,5 TL olan biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilir.