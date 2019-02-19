Çocuklar EXPO’da balık tutmanın keyfini yaşadı

Antalya EXPO 2016’da düzenlenen ‘Mavide Buluşalım' etkinliği kapsamında çocuklar balık tutmanın keyfini yaşadı.

Çocuklar EXPO’da balık tutmanın keyfini yaşadı
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ANTALYA İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı 'Mavide Buluşalım' etkinliğinin ilki Expo 2016’da gerçekleşti. Etkinlik kapsamında ilk küçük balık dedektifler eğitiminde çocuklar oltalarını alıp balık tuttu ve tekrar balıkları yaşam alanlarına geri bırakarak sertifikalarını almaya hak kazandı. Etkinlik kapsamında çocuklara, balık çeşitleri, amatör balık avcılığı kuralları, deniz canlıları, deniz kirliliği ve bu kirliliğin deniz canlıları üzerinde etkileri, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı gibi konularda bilgiler verildi. 

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