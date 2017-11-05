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Çocuklar doğayla kucaklaşıyor

Antalya Ticaret Borsası tarafından 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralanan Zeytinpark, çocukların doğa ile buluşma noktası haline geldi

Çocuklar doğayla kucaklaşıyor

Antalya Ticaret Borsası tarafından 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralanan Zeytinpark, çocukların doğa ile buluşma noktası haline geldi

05 Kasım 2017 Pazar 22:05
Çocuklar doğayla kucaklaşıyor
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ŞEHİR merkezinin en büyük yeşil alanı Zeytinpark'a gelen çocuklar doğayı keşfediyor, doğa gönüllüsü olarak alandan ayrılıyor.
Antalya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Zeytinpark A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen Doğa Akademisi ile binlerce çocuk doğayla kucaklaşıyor. Devlet okullarının yanı sıra, kolej, anaokulu ve kreş çocuklarını ağırlayan Zeytinpark, doğanın tüm güzelliklerini çocuklara sunuyor. Kepez Belediyesi Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nden Zeytinpark'a gelen 3-6 yaş arasındaki çocuklar, 'Doğada öğren' etkinliğine katılarak unutamayacakları bir gün yaşadı. Kepez Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsle alana gelen ve Zeytinpark gönüllüleri tarafından karşılanan çocuklar, süt eşliğinde kahvaltı yaptıktan sonra özel materyallerle oyunlar oynayıp zeytin ağaçları arasında keşfe çıktı. Ellerindeki büyüteçlerle doğadaki canlıları ve ağaçları inceleyen öğrenciler, bu etkinlikteki kazanımlarını resmetti. Etkinlik sonunda çocuklar birer doğa gönüllüsü olurken, çocuklara bandana hediye edildi.
ÇOCUKLAR MUTLU AYRILIYOR
Kepez Belediyesi Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi yöneticisi Ayşe Girgiç, Doğa Akademisi etkinliğine geçen yıl da katıldıklarını ve verilen eğitimden çok memnun olduklarını söyledi. Doğa gönüllüleri tarafından verilen eğitimle çocukların toprağa, ağaca dokunarak doğayı algıladığını belirten Girgiç, “Doğa ile iç içe yapılan etkinlikler çocukları çok mutlu ediyor ve onlar için bir farkındalık yaratıyor. Çocuklarımızı Zeytinpark'a getirmeye devam edeceğiz" dedi.
ÇANDIR'DAN DAVET VAR
Antalya Ticaret Borsası, Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, çocukları Zeytinpark'ta doğa ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Bütün çocukları Zeytinpark'a davet eden Çandır, okulların ve kreşlerin buna öncülük edebileceğini kaydetti. Çandır, çocukların alana gelmesi için destek veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti. Çandır, “Kent merkezinin en büyük yeşil alanı Zeytinpark, çocukları ve ailelerini bekliyor. Kente kazandırmak için çalışmalar yürüttüğümüz alan, çocuk cıvıltılarıyla başka bir güzelliğe bürünüyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Ticaret BorsasıZeytinpark
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