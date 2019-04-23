Çocuk Vali park sayısının artırılmasını istedi

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun makamına Hanım Ömer Çağıran İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi İlayda Oya Bodur oturdu. Makam koltuğunda mesajını veren Bodur, bu bayramı çocuklara armağan eden tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığını söyledi. Telefonla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i arayan Bodur, park ve bahçe sayısının artırılmasını istedi. Bodur, "Çocuklar bilgisayar ve telefonda geçireceği zamanı parklarda geçirecektir. Geri dönüşüm kutularının bütün ilçelere konulmasını rica ediyorum. Bisiklet yollarının artırılarak 'Arabadan in bisiklete bin' projesini gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜNE 'TOKA' TALİMATI

Daha sonra Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulacan'ı arayan çocuk vali, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında alınan güvenlik önlemlerini sordu. Çocuk Vali Bodur'un son mesajı da Antalya Valiliği'nin başlattığı 'Ölümle Tokalaşma' projesiyle ilgili oldu. Bazı sürücülerin emniyet kemeri takmadığını, sinyali susturmak için de emniyet kemeri tokası taktığını hatırlatan çocuk vali, bu tokaları satan ve kullananlara para cezası kesilmesi istedi. Çocuk vali Bodur, "Anne ve babalarının bu tokaları kullandığını gören çocuklar onları uyarsınlar. Hepimizin güvenliği için bu proje çok önemli. Ölümle değil, hayatla tokalaşın" dedi.

VALİ'DEN KARDEŞ İSTEĞİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da ailenin tek çocuğu olduğunu öğrendiği İlayda Oya Bodur'a, anne ve babasına baskı kurarak kardeş isteğini söylemesi tekininde bulundu. Törenin sonunda Karaloğlu, 4 yaşından beri bu makam koltuğunda oturmayı hayal ettiğini belirten Bodur'a çeşitli hediyeler verdi.