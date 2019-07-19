Çocuk tacizine farkındalık buluşması

ELODİ Çocuk Kulübü’ndeki buluşmaya, Antalya Blogger grubu kurucusu Sevgi Dağ, bazı bloggerlar, psikolojik danışman Yeşim Yavuz ve çok sayıda anne katıldı. Buluşmaya katılan anneler, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin başlattığı kampanya kapsamında, çocuk istismarına daha fazla dikkati çekmek için bileklerine mavi kurdele bağladı. Psikolojik danışman Yeşim Yavuz, çocuk tacizi ve buna karşı alınması gereken önlemler konusunda anneleri bilgilendirdi. Yavuz, "Maalesef çocuk tacizleri insanlık varolduğundan bu yana hep olageldi. Son da bulmayacaktır. Bizlere düşen, özellikle annelerin bu konuda çok daha bilinçli ve koruyucu olmasıdır. Bu sebeple biraraya geldik. Ve bu yönde çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. Antalya Blogger grubu kurucusu Sevgi Dağ ise “Çocuk tacizi, üzerine eğilinmesi gereken en önemli konulardan biri. Bizler de Antalya blog yazarları olarak bu konuya el atmak, annelerimizle bilinçlendirme çalışmalarına imza atmak istedik. Çünkü çocuklarımız en değerlilerimiz" diye konuştu.



