Çoban: Sorumlular yargılanmalı

MEMUR Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, 28 Şubat'ın tarihin çöp tenekesinde hak ettiği yeri aldığını ancak 28 Şubat defterinin tamamen kapatılması için sorulmamış hesapların sorulması, giderilmemiş mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini söyledi. Darbenin sivil ayağının yargılanmamasının davanın en büyük eksiği olduğunu belirten Çoban, "Bu kişiler maalesef bugün aramızda itibarlı kişilermiş gibi yaşamaya devam ediyor. Eksik kalan adaletin tesisi ve kamu vicdanının kâmilen rahatlatılması için diyoruz ki, davanın sivil ayağı; yargıdan medyaya, bürokrasiden siyasete, ekonomiden sivil toplum kuruluşları ayağına kadar bütün yönleriyle yargıya taşınmalı, süreçte yer alan herkesten hesap sorulmalıdır" diye konuştu. AK Parti iktidarında 28 Şubat karar ve uygulamalarının süreç içerisinde tek tek ortadan kaldırıldığını ve askeri vesayet sisteminin millet düşmanları mezarlığında hak ettiği yeri aldığını kaydeden Mustafa Çoban, hayatın normalleştiğini, inanç üzerindeki baskıların sona erdiğini, paşaların yargılanıp 21'inin müebbet hapse mahkum edildiğini vurguladı. 28 Şubat darbe davasında 10 askerin davasının zaman aşımına uğradığına işaret eden Çoban, “Dava, darbeden 16 yıl sonra açıldığı için birçok delile ulaşılması mümkün olmadı. Dolayısıyla hesap vermesi gereken birçok kişi hesap vermemiş oldu ve darbe davası nakisalarla sonuçlandı" dedi. 28 Şubat post-modern darbesiyle milletin refahından ve geleceğinden çalındığını belirten Başkan Mustafa Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bankalardan hortumlanan 46 milyar dolar ile birlikte darbenin ülkeye maliyeti 381 milyar dolardır. 28 Şubat'ın talancılarıyla da mutlaka hesaplaşılmalıdır. Çünkü 28 Şubat darbesiyle milyonlarca insan fişlendi. Yüz binlerce kişinin eğitim ve çalışma hakkı elinden alındı. Bir siyasi parti kapatıldı, yöneticileri siyasi yasaklı hâle getirildi ve yargılanıp mahkûm edildi. Binlerce kişi hakkında davalar açıldı, mahkûm veya mağdur edildi. Birçok sivil toplum örgütü kapatıldı. Haklarını arayan insanlar gözaltına alındı, işkence gördü, hapse atıldı. Bu süreçte milyonlarca kişi doğrudan ya da dolaylı olarak mağdur edildi. Millet iradesi çiğnendi. "