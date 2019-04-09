Çoban: "Aramızda bir fark yok"

EĞİTİM Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, toplu sözleşme masasında yaşanan sorunlara değindi. Siyasette en çok oyu alanın iktidar olduğunu ancak sendikacılıkta en fazla üyeye sahip konfederasyonun iktidar değil iktidar ortağı olabildiğini belirten Çoban, “Yetkili sendika ve konfederasyon olmanın değeri ve önemi olmadığı gibi yetkili sendikanın üyesi olmanın da önemi ve değeri yok. Çünkü sendika üyesi olmayan kamu görevlilerinin de toplu sözleşmeden dayanışma aidatı ödemeden yararlanma hakkı var. Yetkili sendika üyesi olmakla yetkisiz sendika üyesi olmak arasında da bir fark yok" diye konuştu.



Artırımlı ikramiye beklentisi

Yetkili sendika üyesi ile yetkisiz sendika üyesinin aynı miktarda toplu ikramiye sözleşmesi aldığını vurgulayan Başkan Çoban, yetkili sendika üyesi olanlara artırımlı ikramiye ödenmesi ya da yetkisiz sendika üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi ödenmemesi gerektiğini savundu. Kamu işvereninin toplu pazarlık masasının kapsamını genişletmeyi, sandalyelerini azaltmayı, bütçesini çoğaltmayı, süresini uzatmayı düşünmesi gerektiğini de hatırlatan Mustafa Çoban, yanlışta ısrarın sosyal maliyet doğuracağını belirtti. Çoban şöyle dedi: "Sahada yetki verilmeyenlere, 4688 sayılı kanunda bir fıkrada yetki verilmesi adil ve hukuki değildir. Elbette bütün konfederasyonlar toplu pazarlığı takip etmeli, fakat kanun sahanın yetki vermediği örgütleri taltif etmemeli. Hükümet modeli değişikliğiyle iki kanatlı yürütme erkini tek kanatlı bir konuma ulaştırırken, toplu sözleşme masasının emek tarafında üç kanatlı bir temsil oluşturulmasını çoğulculuk, kapsayıcılık, çok seslilik gibi süslü kelimelerle aktarmayı ve durumu böyle atlatmayı kimse düşünmemelidir. Toplu sözleşme sürecinin yönetiminde ve masaya sunulacak tekliflerin karşılıklı verilmesinde adil yaklaşım eksikliği mutlaka giderilmeli”