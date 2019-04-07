CK Enerji, 'doğa ve insan' için ışıklarını söndürdü

DÜNYA genelindeki en büyük çevre etkinliği Dünya Saati uygulaması kapsamında CK Enerji Akdeniz Elektrik, 43'ü Müşteri Hizmet Merkezi, 60'ı Müşteri İşlem Merkezi olmak üzere toplam 103 binasında ışıklarını bir saatliğine kapattı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından ilk kez 2007 yılında Avustralya'da başlatılan ve kısa sürede 7 kıtada yayılan eylemin 2019 teması 'doğa ve insan için yeni bir başlangıç' olarak belirlendi. Dünya Saati eylemi doğadaki kaybı tersine çevirmek için insan-doğa ilişkisinde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor. 135 ülkede 3 binden fazla kurumun ışıklarını söndürdüğü etkinlikte Türkiye'de Ayasofya Müzesi, Selimiye Camii, İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapı yer aldı.