CK Enerji'den 'Hayatı Aydınlat' konseri

CK Enerji'nin 2016 yılında başlattığı ve kısa sürede perakende elektrik sektörünün önde gelen sosyal sorumluluk projelerinden biri haline gelen 'Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında firmanın çalışanlarından oluşan koru, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda konser verdi. CK Enerji Akdeniz Elektrik'in ev sahipliğinde, Günhan Özmen yönetimindeki 'Hayatı Aydınlat' konserlerinin 8'incisine şarkıcı Merve Özbey de destek verdi.



ÇALIŞANLARDAN 48 KİŞİLİK KORO



Oldukça geniş katılımla gerçekleştirilen konser öncesinde konuşan CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, tamamen çalışanlardan oluşan 48 kişilik dev koronun aylardır bu geceye hazırlandığını söyledi. Değerli, "Öncelikle arkadaşlarıma gösterdikleri özveri için teşekkür etmek istiyorum. Her zaman altını çizdiğim gibi biz kendimizi sektörde sadece elektrik satan bir şirket olarak konumlamıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerini, doğayı, çevreyi ve hayvanlarımızı korumayı çok önemsiyor ve projelerimiz ile bu ülkeye olan borcumuzu ödemek istiyoruz. Konserden önce arkadaşlarımız yoğun bir çaba göstererek 2 adet akülü sandalye şarj istasyonu kurdular. Antalya ile başlayan bu proje Burdur ve Isparta'ya da uzanacak. Hedefimiz 25 noktaya akülü şarj istasyonu kurmak ve engelli vatandaşlarımıza dışarıda özgür bir hayat için destek olmak" dedi.



TOPLAM SAYI 20'YE ULAŞTI



2016 yılından bu yana devam eden Hayatı Aydınlat Projesi kapsamında; İstanbul Avrupa Yakası'nda 17, Sivas'ta 1 ve Antalya'da 2 nokta toplam 20 akülü tekerlekli şarj istasyonu kurduklarını kaydeden Değerli, "2019 yılı sonunda toplam 28 akülü sandalye şarj istasyonuna ulaşmayı hedefliyoruz. İstanbul, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde engelli vatandaşların enerjisiz kalma korkusu yaşamadan hayatın içinde yer alabilecekleri kilit ulaşım noktalarında yer almayı hedefliyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Günhan Özmen'in yönetimindeki 'CK Enerji Müzik Topluluğu' sahneye çıktı. Şirket çalışanlardan oluşan topluluk ilk olarak 'Şarkılar Söyle', ardından da 'Ateş Düştüğü Yeri Yakar' adlı şarkıları seslendirdi. Topluluk 'Haydi Gel Benim Ol', 'Benden Selam Söyleyin', 'Bu Dünya Sana Kalmaz', 'Kim Arar Seni', 'Arkası Gelmez Dertlerimin', 'Beyoğlu'nda Gezersin' adlı duygulu, keyifli, neşeli şarkıları da yorumladı.



ÖZBEY 'AŞK ACISI'YLA BAŞLADI



Gecenin sürprizi ise ünlü sanatçı Merve Özbey oldu. 'Aşk Acısı' adlı şarkıyla programına başlayan Özbey'e CK Enerji Müzik Topluluğu eşlik etti. Karadeniz şarkılarıyla programını sürdüren Özbey, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Zaman, zaman izleyicilere "Aranız da aşk acısı çeken var mı? Var ise ortaya çıksın" diye seslenen Özbey'e konser sonunda CK Akdeniz Genel Müdürü Erol Değerli çiçek ve plaket vererek teşekkür etti. Gecede, 'Hayatı Aydınlat' projesine destek veren sponsor firmaların yöneticilerine de plaket verildi. Diğer yandan engellilerin hareket özgürlüğüne destek vermeyi hedefleyen Hayatı Aydınlat Projesi kapsamında Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı ve Kapalıyol'da yaptırılan akülü sandalye şarj istasyonları da hizmete açıldı.