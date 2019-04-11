CK Enerji Akdeniz Elektrik, e-Devlet'te

CK Enerji Akdeniz Elektrik, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan e-Devlet Kapısı’ndan müşterilerine hizmet vermeye başladı. e-Devlet uygulaması ile entegrasyon sürecini tamamlayan CK Enerji Akdeniz Elektrik, artık bu sistem üzerinden de abonelik başlatma, abonelik iptali, borç ve başvuru sorgulama hizmetlerini çok daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde sunuyor.



Elektrikle ilgili işlemler e-Devlet'te

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Çağımızda zaman kavramı çok değerli. Biz de müşterilerimize hızlı, kaliteli, kolay erişilebilen uçtan uca hizmet deneyimi sunmak adına bir adım daha attık ve elektrikle ilgili birçok işlemi e-Devlet’e de taşıdık. Bu hizmetimizle birlikte CK Enerji Akdeniz Elektrik müşterileri abonelik başvurusu ya da abonelik iptali gibi işlemleri e-Devlet üzerinden 1-2 dakika içinde yapabilecek. Bu platformdan abonelik yapan ve ödeme bilgilerini görüntülemek ya da borç durumunu sorgulamak isteyen müşterilerimiz de söz konusu işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek” diye konuştu.



Hiçbir ek ücret yok

e-Devlet üzerinden işlem yapan müşterilerinin elektrik hizmetlerinden aynı gün içinde faydalanmaya başlayacağını da kaydeden Erol Değerli, “Bu sistem üzerinden yapılan abonelik başvurularında müşterilerimizin sözleşmelerini kurye ile adreslerine gönderiyoruz. e-Devlet üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden, güvenilir bir şekilde elektrik hizmeti alacak olan müşterilerimiz, güvence bedelini de taksitli olarak buradan yatırabilecek” dedi.