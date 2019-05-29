Çilek rekoltesinde hedef 50 bin ton

ANTALYA İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, tarımsal üretimde lider olan Antalya'nın var olan potansiyelini daha etkin kullanarak üretimdeki verimini artırdığını söyledi. Türkiye'nin sebze meyve ihtiyacını büyük oranda karşılayan Antalya'nın ihracat ve ekonomiye ciddi katkı sağladığına işaret eden Özen, "Tarımsal üretimde katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ağırlık verilmesi hem üreticilerin refahı ve ekonomik kalkınma için yadsınamaz bir unsur. Tarımda katma değeri yüksek birçok ürün bulunmakta ve bunlardan birisi de çilek. Kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum, manganez, magnezyum ve birçok besin bileşenini içeren çilek sağlık açısından oldukça faydalıdır. Çilek, iyi bir folik asit, C vitamini ve mangan kaynağıdır. Yüksek oranda lif içerir" dedi.

50 BİN TON HEDEF

Pek çok vatandaşın en önemli geçim kaynağı olan çileğin diğer zirai ürünlere göre yetiştirildiğine değinen Mustafa Özen, "Çilek, üretiminde farklı yaş gruplarından kişilerin çalışmasına imkân vererek istihdama da kaktı sunmakta ve çilek üretimine ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Antalya'da üretilen çilekleri lezzet ve kalite itibarı ile yurtdışı piyasasın da ilgisini çekmekte ve Bulgaristan, Rusya, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç edilmektedir. 2004 yılında 6110 dekar alanda 22 bin 35 ton olan çilek üretimi, 2018 yılında 45 bin 988 tona çıktı. Çilek üretimi hem rekolte hem de fiyat olarak üreticiyi ve satıcıların yüzünü güldürdü. Bu yıl çilek üretiminde 50 bin ton üzerinde rekolte bekliyoruz" dedi.