Çığırgan Köprüsü yenilendi

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yoğun yağışlar nedeniyle yıkılan Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'ndeki Çığırgan Köprüsünü yeniledi. Ekipler, Gebiz, Hacıosmanlar ve Haskızılören mahalleleri grup yolu üzerindeki 200 metre uzunluğundaki Çığırgan Köprüsünü kutu menfezler kullanarak yeniden yaptı. Ekipler ayrıca grup yolunda altyapı çalışmaları kapsamında büz ve şarampol çalışmaları yaparak yolu asfalta hazırladı. Asfalt ekipleri hız kesmeden 15 kilometre olan grup yolunu kısa sürede asfaltlayarak yolu trafiğe açtı. Çalışmaları yerinde inceleyen İsa Akdemir, köprünün ve grup yolunun bölge halkına hayırlı olmasını diledi.