CHP'nin kuruluş yıldönümü kutlandı

CHP'nin kuruluşunun 96'ncı yıldönümü dolayısıyla Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamaya, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İl Başkanı Ahmet Kumbul, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.Program kapsamında partinin farklı birimlerinde görev yapan eski yöneticilere plaket verildi. Plaket töreninin ardından 96'ncı yıl anısına pasta kesildi. İl Başkanı Ahmet Kumbul yaptığı konuşmada, halkın öz partisinin CHP olduğunu söyledi. Kumbul, “Bir büyük onuru, bir büyük mutluluğu ve bir büyük kıvancı paylaşmak üzere bir aradayız. Partimizin 96. yaş gününü kutluyoruz. Aslında partimizin ilk kurultayı kabul edilen Sivas Kongresi'nden yola çıkarsak 100. yaşımız da diyebiliriz. Tarihi boyunca Cumhuriyetimizi, bağımsız, çağdaş, onurlu, saygın bir devlet haline getiren bütün kritik kararlarda CHP'nin imzası vardır. Başta Kurucu Genel Başkanımız, değişmez önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluşun, kuruluşun, devrimlerin partisi CHP'ye emeği geçen, üyesinden genel başkanına kadar herkesin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi. Konuşmanın ardından sahneye çıkan Kıraç, şarkılarını söyledi. Kıraç'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından üzerinde Atatürk'ün, 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' yazılı portre hediye edildi.