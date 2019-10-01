CHP'li meclis üyelerinden 'şehit' istifası

ANTALYA'DA 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi CHP ile İYİ Parti arasında kurulan Millet İttifakı adına Kepez Belediye Başkanlığı CHP aday gösterdi. İYİ Partili meclis üyeleri adayları da CHP çatısı altında Kepez Belediye Meclisi'ne girdi. 31 Mart sonrası bazı belediyelerde İYİ Parti'li adaylar CHP'den istifa ederek kendi gruplarını kurdu. Ancak 30 Eylül 2019'a kadar Kepez'de CHP ile hareket eden İYİ Parti'li 4 meclis üyesi, CHP'li meclis üyesi Mustafa İlhan'ın, Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in isminin ilçedeki caddeye verilmek istenmesi yönelik komisyon kararına 'İlçemizde cadde ve sokak isimleri verilirken özellikle şehit sıfatının kullanılması, toplumsal psikolojiyi etkileyeceğinden şerh koyuyorum' ifadesiyle şerh koymasına tepki göstererek CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

KIRMIZI ÇİZGİLERİ

İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut ile açıklama yapan meclis üyeleri Cengiz Avcı, Mehmet Ali Çetin, Ahmet Şahin ve Barış Bulut CHP'den istifa ettiklerini belirtti. Meclis üyeleri adına konuşan Osman Bulut, şehitlerin vazgeçemeyecekleri kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Bulut, “Şehitlerimize yapılacak en ufak bir saygısızlık tarafımızca kabul edilemeyeceği gibi en sert şekilde karşılık bulacaktır. Bu düsturdan yola çıkarak eylül ayı Kepez Belediyesi Meclis Gündeminde yer alan 'İsim Tespit Komisyonu'nun Çankaya Mahallesi 6455 Sokağa 'Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez' isminin verilmesiyle ilgili alınan kararda yerel ve genel seçimlerde Millet İttifakı çatı altında buluştuğumuz CHP'nin meclis üyesi Mustafa İlhan'ın vermiş olduğu şerh imzasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

'AYNI SIRALARI PAYLAŞAMAYIZ'

Şehidin ismine gösterilecek saygısızlığın karşılık bulacağını dile getiren Bulut, “Millet İttifakı çatısı altında birlikte yürüdüğümüz Kepez'de bundan sonra aynı sıraları paylaşmamız mümkün değildir. Kepez Belediyesi meclis üyelerimiz Cengiz Avcı, Mehmet Ali Çetin, Ahmet Şahin ve Barış Bulut bugün itibariyle CHP'den istifa ederek İYİ Parti çatısı altında Kepez'imize ve Antalya'mıza hizmet etmeye devam edecektir" diye konuştu.

CHP'Lİ ÜYENİN ŞERH KARARI

Kepez Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısı öncesi, İsim Tespit Komisyonu 10 Eylül'de toplandı. Toplantıda AK Parti grubu, ilçedeki caddeye Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in adının verilmesini teklif etti. 5 kişiden oluşan komisyonda 3 AK Parti'li ve 1 CHP'li üye, teklifi kabul ederken, CHP'li üye Mustafa İlhan ise şerh düştü. İlhan, şerhte, "İlçemizde cadde ve sokak isimleri verilirken özellikle şehit sıfatının kullanılması, toplumsal psikolojiyi etkileyeceğinden şerh koyuyorum" dedi. Komisyonda üyesi bulunmayan MHP'li yöneticiler, gündem maddelerini görüşürken gördüğü şerh açıklaması sonrası şehidin babası İlyas Sönmez'le basın toplantısı düzenleyerek CHP'ye tepki gösterdi.

MUSTAFA İLHAN'DAN AÇIKLAMA

Tartışmaların odağındaki Mustafa İlhan da yazılı açıklama yaptı. CHP Kepez Belediye Meclisi ve İsim Tespit Komisyonu üyesi olduğunu belirten İlhan, "Komisyonda şehit isimlerinin, daha çok eğlencenin, neşenin, düğün ve yemekli toplantıların yapıldığı cadde, sokak, park ve bahçelerde kullanmak şehit sıfatıyla tezat oluşturacağından, şehit isimlerinin müze gibi daha özel mekanlarda, görsellik ve bilgi ile donatarak anılarını yaşatmanın daha iyi ve daha anlamlı olacağını söyledim. Bir komisyon üyesi olarak orada düşüncelerimi paylaşmaktan doğal ne olabilir? Ne yazık ki sadece benim kısa şerh notumdan hareketle, 'şehit ismine karşı çıktı' türünden yaklaşımlar, politikayı kirletmek, muhaliflerin politika yapma alanlarını daraltmadan başka bir işe yaramaz. Hem mensubu olduğum parti hem de ben toplumsal hassasiyetleri çok iyi biliriz" dedi.