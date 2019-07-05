CHP'li kadınlara teşekkür

CHP Kadın Kolları İl Başkanlığı, yerel seçimlerde çalışan kadınlara yönelik bir düğün salonunda program düzenledi. Seçimlerde aktif çalışan kadınlara teşekkür belgesi verilen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçe başkanları, CHP'li yöneticiler ve çok sayıda kadın katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının okunduğu programda konuşan Başkan Muhittin Böcek, kendisini seçim döneminde yalnız bırakmayan kadınlara teşekkür etti. Seçileli 87 gün olduğunu dile getiren Böcek, Antalya'da hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı cezalandırmayacakları sözünü verdiklerini hatırlattı. CHP'de olmayan ilçe belediyelerini ziyaret ettiklerini dile getiren Böcek, tüm sorunları masaya yatırdıklarını söyledi.

KUMBUL, AK PARTİ İL BAŞKANINA CEVAP VERDİ

İl Başkanı Ahmet Kumbul da CHP'lilerin bir yumruk olduğunu belirterek, çocuklarına iyi gelecek bırakmak isteyenlerle bir araya geldiklerini söyledi. Birçok kenti kazandıklarını dile getiren Kumbul, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın gündeme yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Taş'ın Muhittin Böcek'e yarım kalan projeleri tamamlaması tavsiyesinde bulunduğunu belirten Kumbul, "Sizin tam yaptıklarınızı da gördük. Halk bunun cevabını sandıkta verdi ve AK Parti'ye el salladı. Genel seçimlerde de ülkede AK Parti'ye el sallayacağız. Sen kaybeden il başkanısın. 'Oy oranımız arttı' demene kargalar bile güler. Bankamatikçiler ve sinekle mücadele etmek yerine Türel lehine çalışanlara gerekenin yapılması gerekiyor. Ulaşım A.Ş'den 5 arkadaşım işten çıkarıldı diyor. Küfürler havada uçuşacak, hakaret edeceksin sonra oradan ekmek yiyeceksin. Oraya halka hizmet için geldiniz, sadakata göre çalışmaya değil. Bizim 4 bin arkadaşımızı işten çıkardılar, yüzlerce arkadaşımızı sürgün ettiler. Biz emeği ile çalışanların rahat olmasını istiyoruz" diye konuştu.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDUYSA KADINLARLA OLDU'

Kadın Kolları İl Başkanı Nilüfer Deveci de 2015 yılında Büyükşehir için çalışmaya ve partilerinin yeniden kazanması için söz verdiklerini söyledi. 31 Mart 2019'da sözlerinin yerine geldiğini belirten Deveci, başarılı sonuçlar alındığını kaydetti. Deveci, "Millet İttifakı ile yönetim anlayışlarını değiştirmeye başladık. Hiç CHP ile yönetilemeyen Kumluca'yı kazandık. Kalemiz Gazipaşa'yı geri kazandık. Büyükşehir'i, toplumu birleştiren anlayışla deneyimle başkan Muhittin Böcek ile kazandık. Kapı kapı gezen kadınlarımızı yürekten kutluyorum. Her şey çok güzel olduysa kadınlarla oldu" dedi. Konuşmanın ardından seçimlerde emeği geçen kadınlara, katılımcılar teşekkür belgelerini verdi.



