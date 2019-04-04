CHP İl Başkanı Kumbul: Mazbata geciktirilmek isteniyor

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimin Antalya'da olaysız geçmesinden memnun olduklarını belirten Kumbul, Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. İYİ Parti ile uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Kumbul, katkı koyan herkese teşekkür etti. 1 milyon 446 bin seçmenin Antalya'da oy kullandığını aktaran Kumbul, partilerinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in 714 bin 224, AK Parti'nin adayı Menderes Türel'in de 652 bin 579 oy aldığını, arada 61 bin 645 oy olduğunu açıkladı. 45 bin 378 oyun bu seçimlerde geçersiz sayıldığını belirten Kumbul, bu oyların tamamının Türel'e yazılması durumunda bile Türel'in seçimi kazanamayacağını kaydetti.



'ÇALIŞANLARIN TEDİRGİN OLMASINA GEREK YOK'

Sandık görevlilerinin itiraz etmemesine rağmen, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın geçersiz oyların sayılmasına yönelik 19 ilçede itirazda bulunmasının anlamsız olduğuna dikkati çeken Kumbul, "Seçmene saygı duyulmasını istiyoruz. Somut delil olmadan geçersiz oyların sayılmasını istemek mazbatanın geciktirilmesine yöneliktir. İşçilerin tedirgin olmalarına gerek yok. İşini yapanlarla çalışmaya devam edeceğiz. Değişik duyumlar alıyoruz. Belediye başkanı ve partiye yakın olanların işten çıkarılarak tazminatlar ödendiği duyumları var. İhtimal vermediğimiz duyumlar alıyoruz. Geçen dönem bir sürü dedikodu çıkardılar, hepsi asılsızdı. Teslim alırken kontrolümüzü yapacağız" dedi.



'KUCAKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İlçe seçim kurullarına yapılan itirazların reddedildiğini dile getiren Kumbul, Finike'de oyların yeniden sayıldığını, geçersiz oylardan sadece birinin değiştiğini aktardı. Döşemealtı ile ilgili itirazın reddedildiğini dile getiren Kumbul, reddedilen itirazların İl Seçim Kurulu'na taşındığını anlattı. Milletin iradesine sahip çıktıklarını belirten Kumbul, "Toplumu kucaklamaya devam edeceğiz. Belediye başkanlarımız herkese eşit gözle bakacaktır. Taşkınlık olmaması ve partililerimizin belediye binalarına gitmemesini istedik. Arkadaşlarımız hassasiyetle davranıyor."



SÜREKLİ İHBAR GELİYOR

Büyükşehir Belediyesi'nden kendilerine evrak, araçlar ve bazı personelle ilgili sürekli veri ve ihbar geldiğini belirten Kumbul, "Fakat biz böyle bir şey olacağını düşünmüyoruz, en azından öyle umuyoruz. Eğer bir şey yok ediliyorsa bu hoş değil. Ancak ihtimal vermiyoruz. Belediye başkanlarımızın arkasında Türk bayrağı ve Atatürk portreleri olacaktır. Cumhurbaşkanı'nın portresinin olması da yasa ile zorunlu hale getirildi. Başkanlarımızın odasında bulunmasında bizce sakınca yok."



'KEPEZ'İN BÜYÜKŞEHİR'E KATKISI BÜYÜK OLDU'

Kepez'de seçimi kazanamadıklarını dile getiren Kumbul, Kepez'in Büyükşehir'i kazanmalarında büyük rolü olduğunu kaydetti. Kumbul, "Biz Kepez'i kazanmak istiyorduk, yaklaştık ama olmadı. Halkın iradesine saygı gösteriyoruz" dedi. Muhittin Böcek'in, itirazlar sonrası en geç 11 Nisan'a kadar mazbatasını almasını beklediklerini belirten Kumbul, bazı ilçelerde devir teslim yapıldığını kaydetti.



'KENTE KATKI SAĞLAYACAK PROJELER DEVAM EDECEK'

Menderes Türel'in başlattığı projelerin devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruya Kumbul, bunu Büyükşehir Belediye Meclisi ve Böcek'in kararını vereceğini söyledi. Kumbul, "Kente katkısı olmayacak bir projenin devam etmesini arzu etmeyiz. Katkı sunacak projelerin devam etme arzusundayız. Menderes Bey projeyi kitapçığına koymuş ya da koymamış diye bakmıyoruz. Borç edebiyatı yapmayacağız. Göreve geldiğimizde borçları yapılandıracağız. Borçların hepsini ödeyeceğiz" dedi.

https://dimtv.tv/2019/chpli-kumbuldan-ilginc-iddia-alanya-haberleri/13421/https://dimtv.tv/2019/chpli-kumbuldan-ilginc-iddia-alanya-haberleri/13421/

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 18:06