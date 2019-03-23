Chaine des Rotisseurs Antalya üyeleri buluştu

MUTFAK sanatları ve yüksek kaliteli yemekle ilgilenen profesyonellerin oluşturduğu Paris merkezli uluslararası gastronomi topluluğu Chaine des Rotisseurs Antalya üyeleri, Antalya markası Paçacı Şemsi'de buluşarak, Paçacı Şemsi'nin değişmeyen geleneksel lezzetlerini tadımladı. Dernek yöneticileri, üyeler ve misafirlerinin katıldığı yemekte tadım ustalarına başlangıç olarak kendi suyunda pişmiş kelle paça ikram edildi. Beyin, tuzlama, dil ve ayak söğüş ikramı ile devam eden yemeğin ara sıcakları mumbar, işkembe ve çürük oldu. Kuzu tandır ve kuzu kelle ana yemek olurken, tatlı olarak Arap kadayıf ve kabak tatlısı sunuldu. Chainedes Rotisseurs Antalya Bölge Başkanı M.Nihat Tümkaya kuzu, kelle, söğüş, ayak, paça ve işkembe gibi geleneksel lezzetlerin hazırlanışı ve sunumuna ev sahipliği yapan Paçacı Şemsi yöneticilerine ve mutfak ekibine teşekkür etti. Tümkaya ve dernek yöneticileri yemekte emeği geçenlere derneğin plaketlerini sundu.