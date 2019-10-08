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Çevreci dalışlar projesine tam destek

Antalya Sualtı Derneği tarafından başlatılan 'Çevreci dalışlar' projesine ilgi her geçen gün artıyor. Denizlerin insan eliyle kirletilmesine karşı başlatılan projeye destek veren sualtı tutkunları, dalış etkinlikleriyle sualtının kirlenmesine dikkat çekmeye çalışıyor.

ANTALYA 08.10.2019, 10:50
Çevreci dalışlar projesine tam destek
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'TEK kullanımlık plastiklere hayır' sloganının dile getirildiği projede, Antalya ve çevresindeki dalış noktalarında çekilen sualtı görüntülerinden derlenen video klip, Antalya Sualtı Derneği'nin sosyal medya hesapları ve youtube kanalı üzerinden yayınlanmaya başlandı. Sualtı tabiat ve kültür varlıklarının korunmasına odaklandıklarını belirten Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, çevre projeleriyle yakından ilgilendiklerini söyledi.Çevreci dalışlar projesinin Türkiye başta olmak üzere yurt dışında da büyük ses getirdiğini anlatan Başaran, Hollanda'nın Rotterdam kentine giderek Hollanda Sualtı Sporları Federasyonu'nu ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Projenin yurt dışından büyük destek gördüğünü anlatan Başaran, "Çevreci dalışlar projemizin odaklandığı ana konu sualtına dalış yapanları bilinçlendirmek. Aynı zamanda sualtıyla ilgisi olmayan, denizi kirleten insanları da bilgilendirerek temiz bir çevre bilinci oluşturmak. Yurt dışı temaslarımızdan elde ettiğimiz bilgileri de Antalya ve çevresinde sualtı sporlarıyla uğraşan dalış tekneleri ve yetkililerle paylaşacağız. İnsanları bilgilendirmek ve farkındalığı artırmayı istiyoruz. Bu proje ile nesli tehlikede olan canlıların da korunmasını amaçlıyoruz" dedi. Sualtında macera olduğunu, farklı deniz canlılarının rengarenk dünyası bulunduğunu sözlerine ekmeyen Başaran, "Tüm bu güzelliklerin yanı sıra bir de insan eliyle kirletişmiş bir sualtı bulunuyor. Özellikle tek kullanımlık plastikler, sualtında en çok karşımıza çıkan atıklar" dedi.

#Çevreci dalışlar projesi #Antalya Sualtı Derneği
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