Çevreci çiftin ismi parka verildi

MURATPAŞA Belediyesi'nin, cinayete kurban giden doğa ve yaşam savunucusu Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin isimlerini verdiği park, yarın saat 12.00'de açılıyor. Finike’de taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan 61 yaşındaki Ali Ulvi ile Aysin Büyüknohutçu çifti, 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürüldü. Cinayetlerle ilgili aynı bölgede oturan 31 yaşındaki Ali Yamuç gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Yamuç, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Elmalı Cezaevi'ne konuldu. Ali Yamuç, nakledildiği Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde 20 Eylül sabahı ölü bulundu. Muratpaşa Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumunda, çiftin isimlerinin Güzeloluk Mahallesi'nde 1888- 1889 sokak kesişiminde yer alan parka verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 9 bin 285 metrekare genişliğindeki Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu Çevre Bilinci Parkı, 4 Kasım Cumartesi saat 12.00'de açılacak. Açılış sonrasında Türkiye'nin farklı kentlerinden gelecek doğa ve yaşam savunucuları, Türkiye'de çevre mücadelesini düzenlenecek forumlarla tartışacak. Forumlar akşam saatlerine kadar devam edecek.