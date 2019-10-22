Çetin: Turizm iyi, tarım yerinde saydı

ATSO'nun Ekim ayı meclis toplantısı, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Ülke ve kent ekonomisi üzerine değerlendirmeler yapılan mecliste, ATSO Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne maddi ve manevi desteğini göstermek adına Mehmetçik Vakfı'na bağış yapma kararı aldığını açıkladı.

MEKTUP VE TWEETLERE 'DENSİZ' TEPKİSİ

Suriye'de önce DAEŞ, sonra onunla mücadele için YPG denilen örgütün sahaya sürüldüğünü, bu duruma gelinmesinde İsrail, ABD, Fransa, Suudi Arabistan'ın birinci derecede sorumlu olduğunu belirten Çetin, “Rusya ve İran olmasaydı, Suriye çoktan bölünmüş olacaktı. Suriye'den sonra en ağır bedel ödeyen ülke oldu, 4 milyona yakın mültecinin yükünü biz çektik. YPG 5 yıldır sınırımızda. Barış Pınarı Harekatı, sınırımızda bu terör odağına karşı gecikmiş bir operasyondur. Buna rağmen Trump'un densizce mektuplarına ve tweetlerine maruz kaldık. Temennimiz artık Suriye'ye barış ve huzurun gelmesi, bölgemizin terör odaklarından kurtulması" diye konuştu.

GÜNEYDOĞU İLE MANTAR VE SERA İŞBİRLİĞİ

Ülke kalkınmasının her bölgenin kalkınmasına bağlı olduğunu belirten Çetin, Şırnak ve Cizre ziyaretlerinde Antalya'nın mantar üreticiliği ve seracılık tecrübelerinin paylaşımının kararlaştırıldığını dile getirdi. Çetin, “Kadın girişimcilere destek konusunda işbirliği yapacağız. Bizim Kadın Girişimciler Kurulu'muz tecrübelidir, başarılıdır. Eminim ki bölgedeki kadın girişimcilerle işbirliğinde de başarılı olacaklardır. Ülkenin batısından doğusuna her yerde kadın girişimciler güçlenir ve başarılı olursa birçok sorunu çözeriz" dedi.

MÜZE ÖNCELİĞİ

Antalya'nın yeni müze projesinin önemini hatırlatan Davut Çetin, Karayolları arsasını başka bir arsa ile değiştirerek artık daha hızlı ilerleme sağlanması gerektiği çağrısında bulundu. Çetin, “Ulaştırma bakanlığımız bu arsayı Antalya'ya armağan etmelidir. Kepez Belediyesi, eski Dokuma fabrikasındaki idare binasını kent müzesi yaptı. Antalya'ya değer katacak güzel bir proje olmuş. Antalya'da kent merkezi canlılığı henüz istediğimiz düzeyde değil, ama yine de şehrimizin hakkını da verelim. Aspendos Festivali, odamızın sokak şenliği, AKS sergi ve etkinlikleri, Akra Meze Festivali, Kaleiçi festivali, Tiyatro festivali, Opera ve Senfoni etkinlikleri, Konyaaltı açık hava konserleri, Antalya Kitap Fuarı, Kepez Belediyesi Sahaf Festivali, Altın Portakal Film Festivali diye sayarsak, Antalya'nın çok sayıda kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

BAKANLIKLARA MEVZUAT UYARISI

Kürsüden ekonomik ve sektörel sorunları dile getirdiklerini ve ilgili bakanlıklara yazılar gönderildiğini belirten Çetin, "Biz bu çalışmaları sektörlerimizin, üyelerimizin sorunları çözülsün diye yapıyoruz. İlginç bir durum, bazen bakanlıkların bize mevzuat maddelerini yazarak cevap vermesidir. Sanki biz mevzuatı bilmiyormuşuz gibi, bize mevzuat böyle diye cevap veriliyor. Biz zaten mevzuat değişsin, bakanlıklar bunun için çalışsın diye yazıyoruz. Bir hukuk devletinde kanunların değiştirilmesi bu kadar zor olamaz. Bizde bürokrasi, mevzuat gökten inmiş, değişmezmiş gibi kabul ediliyor. Sorunlar bürokrasiyle, yazı yazmayla çözülemeyince, herkes belediye başkanlarıyla, bakanlarla görüşerek kendi sorununu çözmek istiyor. Eskiden milletvekillerine gidilirdi, artık milletvekillerine de gidilmiyor. Bu konu Cumhurbaşkanlığı ve TBMM düzeyinde ele alınmalıdır" dedi.

TURİZM İYİ TARIM YERİNDE SAYDI

İklim değişikliği sayesinde turizm sezonunun kasım sonuna kadar uzadığını, böylece yeni rekorlar kırılabildiğini söyleyen Davut Çetin, turizmde yatırımların artmaya başladığını, yatırım teşvik belgesi hacminin yüzde 50 artışla yedi ayda 1 milyar 200 milyon TL'ye yükseldiğini kaydetti. Tarımda modern sera yatırımlarının hızlandığını ve ekonomideki durgunluğun sanayi yatırımlarını yavaşlattığını da belirten Çetin, “Tarımda 317 milyon liralık teşvik belgesine karşı sanayi teşvik belgesi hacmi 162 milyonda kalmıştır. Bir başka sıkıntılı veri, ihracat tarafı. Bu yılın ilk aylarında üretim yetersiz kaldığı için 9 aylık tarım ihracatımız yerinde saydı. Madencilik, çimento ihracatında düşüş devam etmektedir. Bu nedenle sektörlerimiz, üyelerimiz ihracat kümeleri gibi çalışmaları ciddiye almalıdır. İhracat için el birliğiyle çaba harcamalıyız" diye konuştu.

YÖRESEL ÜRÜN PAZARLARINA ODA-BORSA İZİN ŞARTI

Bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek Antalya Ticaret Borsası'nın Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e ATSO olarak destek olduklarını ifade eden Davut Çetin, YÖREX'in tanındığı, geliştiğini ama son dönemde diğer illerde de YÖREX fuarları yapılmaya başlandığını söyledi. Her yerde semt pazarları gibi yöresel ürün pazarları kurulmaya başlandığını dile getiren Çetin, “Bu yöresel ürün tanımına bir standart getirmeliyiz. Yörenin adını koymalı, bu işin sahibini belirlemeliyiz. Yöresel ürün, ilin veya ilçenin oda veya borsasından onay belgesi almalıdır" dedi.