Çetin: Ticaretin kuralları değişiyor

'KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat' temalı Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın Antalya ayağı, büyük ilgi gördü. Ticaret Bakanlığı ve TOBB himayesinde, Vodafone ve Akbank ana sponsorluğunda, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Su Otel'de düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nda, teknoloji dünyasının tanınmış isimleri, Antalya'daki KOBİ'ler, girişimciler ve üniversite öğrencileri ile bilgilerini paylaştı. ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın açılışında yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin sorunlarına ve piyasada günlük yaşadıklarımıza baktığımızda bazen karamsarlığa kapılmak doğal. Fakat bu salona bakıp karamsar olmak mümkün değil. Çok sayıda genç kardeşimi salonda görüyorum. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz, yani teknolojiye hakim, dijital çağın geldiğini gören ve kendisini hazırlayan gençlerdir" diyerek, katılımcılara teşekkür etti. Türk özel sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin hem geleneksel sektörlerdeki güncel sorunların çözülmesi hem de Türk özel sektörünün dijital geleceğe hazırlanması için çok sayıda faaliyet yürüttüğünü belirten Davut Çetin, “Teknoloji Buluşmaları'nın yanı sıra Türkiye Dijital Dönüşüm Programı içerisinde ve elektrikli otomobil projesi gibi teknoloji projelerinde de birliğimiz bizzat aktif oyuncu olarak yer almaktadır. Dijital dönüşüm ve E-Ticaret Eğitimleri 81 ilde 93 eğitim hedefiyle devam eden büyük bir programdır. Türkiye'nin dört bir yanındaki odalarımız bu dönüşüme destek vermektedir. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak da 'e-ticarete ilk adım' ve 'e-ihracata ilk adım' programlarımızı başarı ile yürütüyoruz. Türkiye'nin cari açık ve işsizlik sorunlarını dijital ekonomiye, e-ticarete ve özellikle e-ihracata yatırım yaparak çözmesi mümkündür. Ülke olarak, gündemde yer tutan sığ konularla vakit kaybetmek yerine, bu konulara odaklanarak başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



E-TİCARET HACMİ 2.8 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Dünyada e-ticaret hacminin 2.8 trilyon dolara yaklaştığını aktaran Başkan Çetin, "Bu hacmin yaklaşık dörtte biri de e-ihracat şeklindedir, yani uluslararası satıştır. Yakın bir zaman içerisinde küresel e-ticaret 4 trilyon dolara, e-ihracat 1 trilyon dolara ulaşacaktır. Türkiye ekonomisi şu anda bir daralma yaşamaktayken, e-ticaret hacminin artmaya devam ettiğini, 2019'da 70 milyarlık bir hacmin sözkonusu olduğunu görüyoruz. Artık hedefimiz küresel e-ticaret pastasından pay almak olmalıdır. Türkiye ekonomisinde geleneksel sektörlerde yüksek büyüme hızlarına ulaşmak zordur, çünkü ekonomide bir kaynak sorunu yaşıyoruz. Bu durumda dış pazarlara açılmak, özellikle de dünyanın bir yerinden alıp, diğer yerine satmayı öğrenmek en iyi yoldur" dedi. Türkiye'nin dünya ticaretinde payının şu anda yüzde 1 civarında olduğunu ifade eden Davut Çetin şöyle konuştu: “Bunu artırmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. E-ticarette daha yüksek bir pay hedeflemeliyiz. Yani 4 trilyon dolarlık dünya pazarında en az yüzde 1 pay almayı, hatta Avrupa-Rusya-Orta Doğu-Kuzey Afrika bölgesinde hakim oyuncular çıkarmayı hedeflemeliyiz. Yanı başımızda sadece Rusya, 20 milyar dolarlık bir e-ticaret pazarıdır. Bazı sektör oyuncularımız Orta Doğu pazarlarına açılmaya başlamıştır, bu sevindirici bir gelişmedir. Sektörde 2023'te 350 milyar lira e-ticaret, 70 milyar lira e-ihracat hedefleri telaffuz edilmektedir. 2023'te 10 milyar dolardan daha az bir e-ihracat hedefi çok iddialı bir hedef değildir. Başarılı girişimcilerimizin, gençlerimizin bu hedefi aşacağına inanıyorum." Davut Çetin, dünyada e-ticaretin geleceğinde yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi endüstri 4.0 teknolojilerinin önemli bir rolü olacağını ve Türkiye olarak bu alanlara da daha fazla yatırım yapılması gerektiğini söyledi.



'EĞİTİM SİSTEMİMİZ DİJİTAL ÇAĞA UYUM SAĞLAMALI'

“Asıl meselemiz ise Türkiye'nin dijital yetkinliklerini geliştirmektir" diyen Davut Çetin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dün TÜİK bir seri istatistik yayımladı. Dijital yetkinlik alanında birkaç veri üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Örneğin 16-24 yaş grubunda bilgisayarda sunum hazırlama oranı yüzde 51 görünüyor. Dijital kod yazma oranımız yüzde 5. Bu oranlar genç grubuna ait, bir de bunun çalışan nüfus ayağı var. Bu verilere bakarak dijital yetkinlik alanında hepimiz yeni adımlar atmalıyız. Türkiye e-devlet alanında başarılı olmuştur, artık dijital devlet hedefi konmalıdır. E-belediyeler dijital belediyeye geçmelidir. Her kurum ve her şirket çalışanlarına dijital yetkinlik desteği vermelidir. Asıl önemli husus ise anaokulundan üniversiteye kadar bütün eğitim sistemimizin dijital çağa uyum sağlamasıdır."



TİCARETİN KURALLARI DEĞİŞİYOR

KOBİ'ler ve üyelere artık ticaretin kurallarının değişmekte olduğunu görmelerini tavsiye ettiğini kaydeden Çetin, şöyle konuştu: "Yaşanan dijital dönüşüme geç kalınmaması konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, dijital alanda glokal ve fijital diye iki kavram var. Birisi hem küresel hem yerel düşünmek, diğeri fiziksel mekanla dijitali birleştirmek anlamında kullanılıyor. Bütün üyelerimiz bu kavramlar üzerinde çalışmalı ve 'müşteri yok, dükkandan içeri müşteri girmiyor' konuşmalarının ötesine geçmelidir. Bugün bu toplantıda kaç üyemiz olduğunu bilmiyorum, ama biz bu eğitimleri yapıyoruz, talep olursa yapmaya devam ederiz. Bugün çok değerli, alanlarında uzman konuşmacılar bizlerle birlikte olacaklar. Bu programa destek veren önemli kuruluşlarımız var. Böyle değerli etkinliklere, eğitimlere destek veren kuruluşlarımıza, konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum."