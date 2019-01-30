Çetin: 'Seraların ciddi biçimde elden geçmesi gerekiyor.'

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'da şiddetli yağış ve hortumun yol açtığı olumsuzluklara değinerek, "Antalya'da seraların ciddi biçimde elden geçmesi gerekiyor. Toplu sera bölgelerinin organize sera bölgesi ilan edilip hem altyapı hem yönetim bakımından modernizasyonu yapılmalı." dedi. Çetin, ATSO'nun ocak ayı olağan meclis toplantısında, geçen hafta afette hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralı ve zarar görenlere de geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Antalya'da son 50 yılın en şiddetli hava koşullarını yaşadıklarını belirten Çetin, üreticilerin zararlarının karşılanması konusunda hükümetin gerekli açıklamaları yaptığını ve afet desteklerinin zamanında yapılmasını istediklerini ifade etti. Yaşanan felakete afet deyip geçmemeyi ve iklim değişikliği gerçeğini iyi anlamak gerektiğini vurgulayan Çetin, şunları söyledi: "Küresel ısınma birden bire sıcaklık artmasıyla gelmiyor, aşırı yağış, aşırı soğuk ve aşırı sıcak dalgaları şeklinde geliyor. Bu nedenle erken uyarı sistemlerinden altyapıya ve seraların yapısına kadar her alanda önlem almalıyız. Antalya'da 278 bin dekar sera alanının 65 bini cam sera, 187 bini ise plastik ve bu seraların çoğu yeterli altyapıya sahip değil. Antalya'da seraların ciddi biçimde elden geçmesi gerekiyor. Toplu sera bölgelerinin organize sera bölgesi ilan edilip hem altyapı hem yönetim bakımından modernizasyonu yapılmalı." Sera sigortasının da gelişmesi gerektiğine işaret eden Çetin, Antalya'da sigortalı sera alanının 60 bin dekarın üzerine çıktığını, 26 bin üreticinin poliçe sahibi olduğunu ama bu sayının toplamın küçük bir bölümünü kapsadığını, bu konuda teşvik edici adımlar atıldığını ve daha fazlasına ihtiyaç olduğunu aktardı. Çetin, iklim değişikliğiyle ilgili sadece tarım alanında değil her alanda önlem almak ve afetlerden ders çıkarmak gerektiğini kaydetti. Yerel seçim gündemine de değinen Çetin, hazırladıkları seçim bildirgesinin Antalya 4.0 projelerini ve yerel yönetimlerce dikkate alınması gereken konuları içerdiğini söyledi. Çetin, seçim bildirgesi ile ortak bir Antalya vizyonu oluşmasına destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.