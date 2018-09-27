Çelik kuruyemiş’e, 5. kez ’’Altın Marka’’ ödülü verildi

ANTALYA'DA Kuruyemiş sektörünün öncü firmalarından olan Çelik Kuruyemiş Yönetim Kurulu onursal başkanı Erol Çelik, kaliteli ürünlerle, tüketicilere sağlıklı ve lezzetli ürünler sunmaya çalıştıklarını söyledi. "Altın Marka" ödülünün kendilerini çok mutlu ettiğini, kaliteden ödün vermeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Çelik, ’’Tüketicilerin haklarını koruyan TTKD tüketiciler arasında, sektörde markaya ilgi dereceğisin araştırması ve kalite açısından beğeni derecesini ölçtürmesi, son bir yıl içinde kendi dalında en beğenilen ve tercih edilen markalardan yaptığı değerlendirme sonucunda bu ödülü Çelik Kuruyemiş markası olarak istikrarlı büyümemizi sürdürmeye ve kalite düzeyini korumaya devam edeceğiz’’ dedi.

Hızla gelişen teknolojiye ayak uyduracaklarını kaydeden Çelik, 5. kez ödül aldıklarını belirterek,’’Bu yılda Altın Marka ve Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz logolarının kullanılması hakkını aldık. Yeni ödüller almak için kalitemizden hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz’’ diye konuştu.

Antalya-Altınova’da 3 bin 500 metrekarelik kapalı alanda, tam otomasyon ve hijyenik bir ortamda sürdürülen disiplinli çalışmalar ile hızla gelişen teknolojiye ayak uydurduklarını ve bundan sonra da uyduracaklarını kaydeden Çelik, ’’Tüketicilerin haklarını koruyan TTKD üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda Çelik Kuruyemiş markası olarak istikrarlı büyümemizi sürdürmeye ve kalite düzeyini korumaya devam edeceğiz’’ dedi