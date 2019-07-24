Çelik: İşçilerin yükü aile hekimlerinin üstünden kaldırılmalı

ANTAHED Başkanı Dr. İbrahim Çelik, ASM'lerde bazı aile hekimlerinin işveren gibi SSK'ya başvurarak işçi çalıştırdığını, bazılarının ise kurumlardan hizmet alarak işçi çalıştırdığını anlattı. Dr. Çelik, 7 veya 10 kişilik aile hekimliği biriminde tam gün olarak 2 işçi çalıştırma zorunluluğu olduğunu belirtti. Dr. İbrahim Çelik, “İşçilerin bütün sorumluluğu işveren gibi aile hekimlerinin üstünde. Aile hekimlerinin kendi aralarında oluşturdukları yönetimle ücret toplanıp işçilere maaş veriliyor. Sigortalarını aile hekimleri yatırıyor. İş sağlığı güvenliği işlerini aile hekimleri yapıyor. Bunlar için her aile hekiminin birçok yerden hizmet alması gerekiyor. Bunları devletin vermiş olduğu ASM gider yardımından karşılıyoruz. Kimi birimlerde bu yardım yetiyor, kimi birimlerde yetmiyor. Bu alanda çok büyük adaletsizlik var. Bu alanda aile hekimlerinin başına SSK borçları, vergi gibi birçok ceza sorunları gelebiliyor" diye konuştu.

'AİLE HEKİMLERİ İŞÇİ Mİ, İŞVEREN Mİ BİLEMİYORUZ'

Dr. İbrahim Çelik, “ASM'de çalışan işçilerin Sağlık Bakanlığı üzerinden ya da müdürlük üzerinden bir sistemle çalıştırılması ve aile hekimlerinin işveren konumunda olmaması için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla dernek federasyonu olarak Sağlık Bakanlığı'na ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurduk. Aile hekimleri işçi mi, işveren mi artık bilemiyoruz. Biz devletten maaş alıyoruz. Yanımızda işçi çalıştırıyoruz. İşçilerin yükü aile hekimlerinin üstünden kaldırılmalı" dedi.

AİLE SAĞLIĞI ELEMANI SIKINTISI

Antalya'daki 200'e yakın aile hekiminin yalnız çalıştığını anlatan Dr. İbrahim Çelik, aile sağlığı elemanı, yani hemşire sıkıntısı yaşadıklarını anlattı. Çalıştığı ASM'lerde ya da Aile Hekimliği Birimlerinde hemşirelerin yapması gereken gebe takiplerini, aşı kontrollerini ve enjeksiyonları aile hekimlerinin yaptığını anlatan Dr. Çelik, “Müdürlük haftada bir gün aile sağlığı elemanı görevlendiriyor. Aile hekimleri hastalarını o güne planlıyor. O hemşire de ağır iş yükü altında o gün işlerini bitiremiyor. Sözleşmeli aile sağlığı elemanı alınması konusunda müdürlüklerin girişimde bulunması için önerilerde bulunduk" diye konuştu.

'SORUNLARLA UĞRAŞMAK İSTEMİYORUZ'

ASM'lerin yer sıkıntılarına da değinen Dr. İbrahim Çelik, dükkan kirası bedellerine kira ödediklerini anlattı. Devletin ASM gider yardımlarının çoğu zaman kira bedelini karşılamadığını söyleyen Dr. Çelik, “Dövizin artması ve çeşitli sebeplerden dolayı ev sahipleri ASM'lerin kiralarında yüzde 100'e yakın artış yapıyor. ASM'lerin kiraları hakkında devletin veya sağlık müdürlüğünün girişimde bulunmasını istiyoruz. Sağlık Müdürlüğü ya da Sağlık Bakanlığıyla kişilerin kira sözleşmesi yapmasını ve aile hekimlerinin bu şekilde kiralamasını istiyoruz. Çünkü aile hekimleri sanki ticari erbapmış gibi konut sahipleriyle muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Birçok aile hekimi ev sahipleriyle sorun yaşıyor. Aile hekimliği yapmak istiyoruz, bu tür sorunlarla uğraşmak istemiyoruz" dedi.