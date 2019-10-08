Çektiği videoyla ödül kazandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 'Kemerin ses getirsin' kampanyasında çektiği videoları İçişleri Bakanlığı'na gönderen Demre'deki bir kolejin 4. sınıf öğrencisi Umut Topakçı, ödül kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ödül olarak gönderilen kask ve scooter Demre Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut tarafından Umut Topakçı'ya verildi. Törene aynı zamanda Umut Topakçı'nın babası olan Demre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Topakçı ve kadın polisler de katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Umut Topakçı ile sohbet etti ve çektiği video hakkında bilgi aldı. Mehmet Akbulut, "Önce sizler ve birlikte yolculuk yaptığınız aileleriniz emniyet kemeri takacak. Takmayanları uyarma görevi sizlerin olacak. Çünkü emniyet kemeri takmak trafikte çok önemli. Çünkü yaşam kurtarıyor. Bu başarını kutluyorum" dedi.