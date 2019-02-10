Çavuşoğlu ve Oktay'dan, sokak müzisyenine 100'er lira

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın ve Kemal Çelik, Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nı gezdi.

ÇİNLİ TURİSTLERLE SOHBET

Meydanda aileler ve çocuklarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çocuklara hediye dağıttı. Oktay, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen turistlerle İngilizce sohbet ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu turistlerle Çince selamlaştı.

İLGİYLE DİNLEDİ

Oktay ve beraberindekiler Cumhuriyet Meydanı'nda gitarıyla şarkı söyleyen bir sokak müzisyenini de büyük bir ilgiyle dinledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Karaloğlu, sokak müzisyeninin gitar çantasına 100'er lira bıraktı. Tophane'de vatandaşlarla sohbet eden Oktay ve beraberindekilere vatandaşlar ilgi gösterdi.