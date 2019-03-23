Çavuşoğlu: Büyüyen Türkiye bugün dünyada mazlumların tek umududur

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Manavgat Ilıca Mahallesi’nde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Hasan Öz’ün düzenlediği mahalle toplantısına katıldı. Bugün İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da toplantıda bir konuşma yaptığını, Türkiye’nin her geçen gün büyüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün ülkemiz büyüyor, büyüdükçe ülkemize olan karşıtlık artıyor. Büyüyen Türkiye bugün dünyada mazlumların tek umududur. Türkiye Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 1.8 milyar ümmetin tek umududur" diye konuştu.Yeni Zelanda’da 1 hafta önce cuma namazını eda ederken, şehit edilenleri anmak, bir daha Müslümanlara yönelik bu tür eylemlerin olmaması için İslam düşmanlığının önüne geçmek için ırkçılık, yabancı düşmanlığı yani insanlık suçu sayılan ne varsa bunların önüne geçmek için bu sabah toplantıyı gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Burada da durmayacağız. 2 Nisan’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nu topluyoruz. BM Genel Kurulu’nda ‘Türkiye olarak Türk milleti olarak tüm dünyadaki mazlumların, Müslümanların yanındayız ve onları yalnız bırakmayacağız’ diyeceğiz" dedi.



'EFENDİM NİYE 2 KİŞİ ORAYA BÜYÜK UÇAKLA GİDİYORMUŞ'

Seçim döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la beraber Yeni Zelanda'ya gittiklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki de bir rekor, 19 saat 38 dakika havada geçirdik hiç durmadan. Hamdolsun artık Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle kapasitesi, uçakları var. Bunu da kıskananlar oldu. Efendim niye 2 kişi oraya büyük uçakla gidiyormuş. Biz 50 kişi gittik. Dopdoluydu uçağımız. Artık Türkiye sizin düşündüğünüz gibi küçük ülke değil ki. Küçücük uçakla 4 günde mi varsaydık. Rahmetli Turgut Özal da uçak alınca, bu CHP zihniyeti aynı şeyi söylüyordu. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bu uçağa ne ihtiyacı var. Ne gerek var' diyordu. Oraya vardığımızda Yeni Zelanda halkı da çok mutlu oldu. Yeni Zelanda, hoşgörü ve Müslümanların rahat yaşadığı bir ülke. Dünyada örnektir. Yüzyıl önce Çanakkale Savaşı'ndan sonra dostluk kurduğumuz bir ülke."



'DAHA İSTİKRARLI OLMAMIZ GEREKİYOR'

Türkiye’nin sorumluluğunun büyüdüğünü ve daha güçlü olması gerektiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Daha istikrarlı olmamız gerekiyor. Milletin desteği bizim arkamızda olmasa sesimiz bu kadar gür çıkabilir mi? Bizim Yeni Zelanda'ya gidecek kadar dermanımız olabilir mi? Biz önce Allah'a, sonra milletimize güveniyoruz. Hamdolsun bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Biz de sizleri mahcup etmemek için gece gündüz çalışıyoruz. Ülkemizi ve milletimizi temsil ettiğimizi unutmuyoruz. Tüm mazlumların gür sesi olduğumuz aklımızdan çıkmıyor. O nedenle herkesin sustuğu yerde Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları gür sesini her yerde çıkarıyor. Haklı davamız için hak için sesimizi çıkarıyoruz" dedi.



'NEDEN YENİ ZELANDA'DAN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR?'

Beka sorunu dedikleri zaman bazılarının ‘Türkiye'nin ne beka sorunu var?’ diye eleştirdiklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Neden Yeni Zelanda'dan Türkiye'yi hedef alıyor? Çünkü o alçak da biliyor ki dünyada mazlumların ve tüm Müslümanların gür sesi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü bunlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesinden, bağımsız bir devlet olmasından rahatsız oldular. O cani yalnız değildir. O manifestoyu tek başına hazırlayabilecek bir kapasitede değildir. Müslüman kardeşlerimizi şehit edenin elindeki silahın üstündeki yazılar öyle rastgele birilerinin yazabileceği, bulabileceği şeyler değildir" diye konuştu. Çavuşoğlu, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin çok önemli olduğunu da belirterek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Menderes Türel’e ve Manavgat Belediye Başkanlığı için Hasan Öz’e destek istedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2019, 11:05