Carettaları öğrenciler koruyacak

DEMRE Kaymakamlığı, Demre Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ve Antalya'daki Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nce ortaklaşa hazırlanan AB Erasmus Projesi Avrupa Gönüllülük Hizmeti kapsamında, Demre sahillerindeki Caretta caretta kaplumbağaları gözlemlenecek. Proje kapsamında İspanya, Yunanistan, İngiltere, Bulgaristan, Macaristan ve Türkiye'den öğrenci ve değişik mesleklerden 15 kişilik grup Demre'ye geldi. 59 gün Demre'nin Çayağzı Limanı'nda kamp kuracak öğrenciler, sahillerdeki Caretta carettaların yumurtlama dönemini gözlemleyecek, yuvaları koruma altına alacak. Öğrenciler, caretta yavrularının sağlıklı biçimde Akdeniz'in mavi suları ile buluşmasını sağlayacak. Demre'nin Çayağzı, Sülüklü, Taşdibi ve Beymelek sahilinde çalışacak öğrenciler, Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Osman Pişirici ile Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'yı ziyaret etti. Öğrenciler tarafından proje hakkında bilgilendirilen Başkan Kocakaya, "Böyle bir organizasyonda yer almanız büyük özveri. Belediye olarak her türlü desteği vereceğiz. Kişi olarak bu projede gönüllü çalışabilirim. Cerratta cerattalar Akdeniz sahillerinin büyük doğal bir zenginliği. İlçemiz sahillerinde de koruma altına alınması büyük bir kazanım" dedi.