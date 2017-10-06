'Caretta carettalara kedi muamelesi yapmayın'

PROF. Dr. Mehmet Cengiz Deval, caretta carettaların 1000 yılı aşkın süredir Antalya ve çevresindeki farklı noktaları üreme alanı olarak kullandığını söyledi. Caretta carettaların Antalya ve çevresine üremek için geldiğini, canlıların doğal üreme rotasını kullandığını anlatan Prof. Dr. Deval, "Caretta carettalar üremek için bölgeye geliyorlar. Yumurtalarını kumsala bırakıp doğal yaşam alanlarına, yani denize geri dönüyorlar. Stresleri had safhada oluyor. Tatilciler suda bir caretta caretta gördüğünde yaklaşarak sevmeye veya elle beslemeye çalışıyor. Sonuç olarak kedi değiller. Korkuya kapılıp, heyecanlanıp kendilerini korumaya çalışabilirler. Bu nedenle kedi gibi yaklaşılıp okşamaya, sevmeye çalışılması doğru değil" diye konuştu. İnsanların caretta carettaların üreme alanlarını işgal ettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Deval, "Doğada, ormanda, gökyüzünde canlılar alan çatışması yaşayabiliyor. İnsanlar onların yaşam alanlarına giriyor. Caretta carettaların bölgeye gelmesinin tek amacı üremek. Üreyip gidiyorlar. Anamur ve Samandağ bölgesinde de karaya çıkarak yumurta bırakan carettalar var. Oralardan böyle haberler almıyoruz. Çünkü oralarda insan popülasyonu Antalya'da olduğu kadar yoğun değil" dedi.

