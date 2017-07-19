caretta carettalar korumaya alındı

NESLİ tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağaları Kemer ilçesinde Çıralı ile Tekirova arasında kalan sahil kesimini yumurtlama alanı olarak kullanıyor. Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri Birimi bünyesinde oluşturulan ekip sahil boyunca denetimler yaparak Caretta Caretta yumurtlama bölgelerini takip ediyor. Son olarak Jandarma Karakolu ekiplerinin haber vermesi üzerine Çamyuva sahilindeki bir Caretta caretta yumurtlama alanını belirleyen ekipler kafesle koruma altına aldı.