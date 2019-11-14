'Çardaş Prensesi' yeniden sahneleniyor

ANTALYA DOB, Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı 'Çardaş Prensesi' operetini, 23 Kasım Cumartesi saat 20.00'de bu sezon ilk kez sahneleyecek. Haldun Özörten tarafından sahneye konulan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser Aydın Gün'ün çevirisi ile Türkçe olarak seslendirilecek.Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı. Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eserde, dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu'ya ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan eser, tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı ve 1950-1960 yılları arası romantizminin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sahneleniyor. İki perde olarak sahnelenen eserde 'Sylva Varescu' rolünü Sema Çavuşoğlu Suna, 'Edwin Ronald' rolünü Hakan Aysev, 'Kontes Stasi' rolünü Bilge Yılmaz, 'Boni Kancsianu' rolünü Fatih Şanal, 'Feri von Kerekes' rolünü Onur Alpaslan, 'General Rohnsdorff' rolünü Baturalp Bilgili ve 'Prenses Marie-Luise' rolünü Emel Öziş canlandıracak. Fiyatları 15, 35 ve 50 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilir.