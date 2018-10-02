'Capernaum' festivalde sanatseverlerle buluştu

ULUSLARARASI Antalya Film Festivali, yarışma seçkisinde yer alan yönetmenliğinin Nadine Labaki'nin yaptığı 'Capernaum'un gösterimi Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yapıldı. Gösterim öncesinde yönetmen Nadine Labaki eşi olan filmin yapımcısı Khaled Mouzanar, düzenlenen söyleşide film hakkında bilgiler verdi, sanatseverlerin sorularını yanıtladı.Antalya'da olmaktan mutlu olduğunu ve filmin Türkiye'de gösterilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Mouzanar, "Capernaum, Türkiye'de gerçekten anlaşılması gerektiği gibi anlaşılacak, yaratacağı etki olması gerektiği gibi olacak" dedi.Capernaum'un Fransız edebiyatında 'kaos' anlamına geldiğini, İncil'de ise 'Lanetlenmiş şehir' olarak geçtiğini ifade eden Mouzanar, "Geçen 4 seneyi eşim Nadine ile birlikte Beyrut'ta, bu kaotik şehirde geçirdik. Bu 4 yıl içinde, daha önce gitmeye cesaret bile edemediğimiz Beyrut'un gecekondu bölgelerine gidip orada olağanüstü insanlarla tanıştık. Bu insanlar bizi çok değiştirdi" diye konuştu.

Filmde yer alan insanların hiçbirinin oyuncu olmadığını, hepsinin filme kendi gerçekliklerini kattığını söyleyen Mouzanar, "Film ekibindeki hiç kimse Capernaum'dan önceki hayatlarında değil şu anda. Hepsi farklı noktalarda" dedi.

Nadine Labaki'nin hem yönettiği hem de oynadığı Capernaum, kendi ailesine dava açan bir çocuk hakkında politik yönü kuvvetli bir film olarak festivalde dikkat çekiyor.