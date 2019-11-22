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Cansel Tuncer'den AŞT açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, 105 yıldır aralıksız perdelerini açan İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ve Eskişehir, Kocaeli gibi katma bütçeli şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmeni belirleme maddesinin aynen uygulanmasının sağlandığını söyledi.

ANTALYA 22.11.2019, 10:48
Cansel Tuncer'den AŞT açıklaması
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CANSEL Tuncer, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla AŞT yönetmeliğinde yapılan değişikliği değerlendirdi. Tuncer, “Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11 Aralık 2015 tarihli 1181 sayılı kararı ile ilgili yürürlükte bulunan şehir tiyatrosu teşkilat ve çalışma yönetmeliğinde sadece iki maddede değişiklik yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

TEKNİK MÜDÜR DE YÖNETİM KURULUNDA OLACAK

Birinci değişikliğin 7. maddede yönetim kurulunun oluşum şekliyle ilgili madde olduğunu ifade eden Tuncer, “Yönetim kurulu beş kişiden oluşuyor. Mevcut halinde sanatkâr memurların gizli oyu ile seçeceği iki kişi öngörülmüşken; sahne yöneticisinin, yönetim kurulunda yer almamış olması, teknik olarak alınacak kararlarda bir eksiklik doğurduğundan, bu şekilde gizli oy ile seçilen iki kişiyi bir kişiye indirerek sahne yöneticisinin (teknik müdür) de yönetim kurulunda görev alması gerektiğinden değişiklik yapıldı" dedi. 

MUĞLAK İFADE DEĞİŞTİRİLDİ

Yine 7. maddenin 2 G bendinde yapılan değişikliği anlatan Tuncer, şunları söyledi;“Kurul gerekli görürse alınan bazı kararları başkanlık makamı onayına sunabilir şeklinde muğlak ve kesin olmayan bir ifade ile düzenleme vardı. Bu düzenlemeyi şeffaf ve hesap verebilir bir idare anlayışı ile turne programları ve bütçe ile ilgili kararların başkanlık makamının onayına sunulmasına ilişkin net bir ifade ile değişiklik yapıldı. Bu şekilde muğlak ve belirsiz ifadeler ortadan kaldırılmış oldu."

KISITLAMA ORTADAN KALKTI

AŞT Yönetmeliğinde yapılan ikinci değişikliğin 23. Maddedeki Genel Sanat Yönetmeninin belirlenmesiyle ilgili olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Cansel Tuncer, şu açıklamayı yaptı;“Burada Genel Sanat Yönetmeni olarak atanabilmek için kurum içinden seçim şartı ve görev alma tarihinden itibaren geriye dönük beş yıl kesintisiz çalışma şartları öngörülmekteydi. Bu hali ile atama yapılabilmesi için bir kısıtlama söz konusu olduğu gibi ulusal ve uluslararası sanatçılarla çalışma şansını tamamen ortadan kaldıran bir maddeydi. Çünkü atama tarihinden itibaren geriye dönük beş yıl belediyede çalışma şartı aranıyordu. Bu madde şu şekilde değiştirildi. Genel Sanat Yönetmeni devlet memurlarına atanacaklarda aranan genel şartları taşıyan, tiyatro alanında çalışmış rejisör, oyuncu, yazar, eleştirmen, araştırmacı, çevirmen, öğretim üyesi ve ya öğretim görevlisi olan kişiler arasından önceki yönetmelikte olduğu gibi Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır şeklinde bir düzenleme getirilmiştir."

3 YILDA YENİ YETİŞKİN OYUNU SAHNELENMEDİ

Tuncer, yeni kabul edilen değişiklikle 105 yıldır aralıksız perdelerini açan İstanbul Şehir Tiyatrolarının ve Eskişehir, Kocaeli gibi katma bütçeli şehir tiyatrolarının Genel Sanat Yönetmeni belirleme maddesinin aynen uygulanmasının sağlandığının altını çizdi. AŞT'nin 2019 yılı bütçesinin 3 milyon 809 bin 500 TL olduğunu, 2019 yılı içinde maliyeti sadece 14 bin TL olan yeni bir çocuk oyunu sahneye konulduğunu dile getiren Tuncer, “2018 yılı bütçesi 3 milyon 716 bin TL olmasına rağmen yine sadece 37 bin TL maliyetinde yeni bir çocuk oyunu sergilenebilmiş, son üç yılda yeni bir yetişkin oyunu sahneye konulamamıştır. 2017 yılında 19 ilçemizden sadece 4'ünde, 2018 yılında da 5 ilçemizde oyun sergilenmiştir" dedi.

DENETLENEBİLİR DEĞİLDİ

Tuncer, “Dosyaları incelediğinde denetlenebilir ve güvenilir bir şekilde yönetilmediğini tespit etmemizden dolayı ve Genel Sanat yönetmeni Mehmet Özgür yönetmelikte öngörülen 5 yıllık aralıksız çalışma şartını taşımadığı tespit edilerek sanat yönetmenliği görevinden alınmış olup sözleşmeli sanatçı olarak halen AŞT'de görev yapmaktadır" dedi.

İSTİHDAM ŞEKİLLERİ DOĞRU DEĞİLDİ

Tuncer, AŞT'de iş akitlerine son verilen personelle ilgili şunları söyledi:“Şehir tiyatromuzda 77 personel çalışmaktadır. 8 de hizmet alımı yapılmaktaydı. Saat ücretli olarak çalıştırılması yasal olarak mümkün olmadığı Teftiş Kurulu raporumuzla tespit edilen 39 saat ücretli çalıştırılan müzisyen ve oyuncuların iş akitleri, istihdam şekillerinin doğru olmaması sebebiyle sonlandırıldı. 8 hizmet alımı onaylanmadı. Bu hizmet alımlarından örneğin biri, şehir dışından getirilen bir perukacıya ait hizmet alımıdır. Antalya Devlet Opera Balesi ya da Devlet Tiyatrosu varken ve bu kurumların kadrolarında profesyonel perukacılar mevcutken şehir dışından konaklama ve uçak hizmeti alınarak ayrıca yıllık 70 bin TL'yi aşan bir masraf yapılmasını doğru bulmadığımız için onaylanmamıştır."
Tuncer ayrıca iş akitleri Teftiş Kurulu raporu uyarınca sonlandırılan müzisyen ve oyuncuların Genel Sanat Yönetmeninin belirlenmesinden sonra bağımsız jüri yönetiminde açılacak sınava katılabileceğini, kazanmaları halinde tekrar AŞT'de mevzuata uygun şekilde istihdam edilebileceğini ifade etti.

#Antalya Büyükşehir Belediyesi #genel sekreter #Cansel Tuncer #antalya şehir tiyatroları #Antalya #antalya haber
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