'Cankurtaran' yarış

SAHİL Antalya Yaşam Parkı ile Su Akademisi tarafından düzenlenen yarışa, 32 gümüş belgeli cankurtaran katıldı. Konyaaltı Sahili'nde kurulan parkurda cankurtaranlar ilk etapta 100 metre koşup, 100 metre yüzerek bitiş çizgisine ulaştı. İkinci etapta 50 metre açıkta senaryo gereği boğulan kişiyi sahile ilk getirenler final turuna kaldı. Final turunda da 100 metre yüzme sonrası bayrağı ilk alan 3 sporcu dereceye girdi. Zorlu parkurda cankurtaranlar birincilik için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinciliği Ahmet Mustafa Kutlu, ikinciliği Eren Akdağ, üçüncülüğü ise Ayşe Özgün Kılıç kazandı. Dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Yarışmada 32 cankurtaran arasındaki tek kadın olan Ayşe Özgün Kılıç, bronz madalyanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Cankurtaranların hayat kurtarma gibi önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayan Kılıç, parkurlar zor olmasına rağmen başarılı olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yarışma Kurulu Üyesi Oğuz Aydın, "Sahil, havuz gibi tesislerde görevli cankurtaranlar ve cankurtaranların sorumlulukları hakkında farkındalık yaratmak için yarışma düzenledik. 7 bin kilometre sahili olan ülkemizde cankurtaranların sayısının artması için faaliyetlerde bulunuyoruz. Yaz aylarında artan boğulmaları en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de 14 bine yakın kişi cankurtaran eğitim almakta. Bu sayıyı 40 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.