Çandır'dan enflasyon değerlendirmesi

TÜKETİCİ enflasyonu TÜFE'nin aylık yüzde 0,03, yıllık yüzde 15,72 olarak ilan edildiğini belirten Çandır, Batı Akdeniz enflasyonunun aylık yüzde 0,23 ve yıllık yüzde 16,73 ilan edildiğini kaydetti. Çandır Burdur, Isparta ve Antalya illerini kapsayan bölge enflasyonunun ülke enflasyonuna göre yüksekliğini halen koruduğuna dikkat çekti. Çandır, "Öyle ki son 15 yıldaki bölgemiz enflasyonu haziran aylarında büyük ölçüde ülke enflasyonuna eşdeğer seyretmiştir. 2018 ve 2019 yıllarında ise bu ortalama karakteristiğimizin dışına düşmüş durumdayız" dedi.

BÖLGE ENFLASYONUNDA UMUTLU BEKLEYİŞ

Bölge enflasyonunun, yılı ülke ortalamasının altında kapatılabileceğini aktaran Çandır, şunları kaydetti: "Bölgemiz enflasyonu açısından bir diğer önemli konu da haziran ayındaki yıllık enflasyon gerçekleşmeleridir. Bugün açıklanan yüzde 16,73’lük bölgemiz enflasyonu, geçen yılki yüzde 16,76 ile eşdeğer düzeyde iken bugün ilan edilen yüzde 15,72’lik ülkemiz enflasyonu, geçen yılki yüzde 15,39‘dan hala yüksek seyretmektedir. Bölgemiz enflasyonunun son 12 aydır bir önceki yıla göre sürekli yükselen eğilimi, bu ay itibariyle sona ermiştir. Önümüzdeki ayların geçen yılki enflasyonları dikkate alındığında bölgemiz için gittikçe düşen bir eğilim söz konusudur. Özellikle önümüzdeki Ağustos ve Aralık aylarında geçen yıla göre daha düşük bir enflasyon yaşamamız halinde ise yılı ülke ortalamasının altında bir enflasyonla kapatabiliriz. Bölgemiz enflasyonunun ülke enflasyonunun altında kalması bir taraftan son 15 yıllık karakteristiğimize uygun düşerken yani normalleşirken diğer taraftan da bölgemiz ekonomisinin istikrarı bakımından önemli bir dayanak oluşturacaktır. Bölgemiz ekonomisi için öngörülebilirlik nispi olarak iyileşecektir. Bu durum ise iş dünyası ve hane halkı bakımından gelecek için bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bölgemiz açısından yıllık enflasyon değerlendirmesi böyle bir potansiyel taşırken bugün ilan edilen aylık yüzde 0,23’lük bölge enflasyonunun ülke ortalamasından aşırı yüksek olması, ilk bakışta tedirgin edici gelebilir. Ancak bölgemiz enflasyonunu yüzde 3,61 artışla otel-lokanta ve yüzde 0,75 artışla eğlence-kültür harcamaları en fazla yükselten kalemler olmuştur. Bu kalemler bilindiği gibi bölgemize özgü mevsimseldir ve Eylül ayından itibaren etkisini azaltacaktır."

ÜRETİCİ ENFLASYONUNA DÖVİZ ETKİSİ

Üretici enflasyonunun (Yİ ÜFE) aylık yüzde 0,09 ve yıllık yüzde 25,04 ilan edildiğini kaydeden Çandır, Kasım ve Aralık ayları hariç önümüzdeki dönem için üretici enflasyonunda düşüş potansiyeli bulunduğunu bildirdi. Çandır, "Bu ayları ortalama bir enflasyonla atlatabilirsek yılsonunda yüzde 15 civarında bir üretici enflasyonu görebiliriz. Böylece üretici ve tüketici enflasyonları arasındaki makasın daraldığı bir yılsonu yaşayabiliriz. Bu potansiyelin gerçeklemesi doğrudan döviz fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olacaktır" dedi.

ÇEKİRDEK UYARISI

Ali Çandır, enflasyonun mevsim ve kamu etkisinden arındırılmış hali olan çekirdek enflasyonun 2017 yılından bu yana bir önceki yılın aynı ayına göre yüksek seyrettiğini belirtti. Çandır, "Nitekim ilan edilen edilen yüzde 1,19 aylık ve yüzde 16,28’lik yıllık çekirdek enflasyonun genel bir düşüş eğiliminin önündeki ciddi engel olarak durmaktadır. Her ne kadar kasım ayından itibaren bir önceki yılın aynı ayına göre sürekli bir düşüş söz konusu olsa da yıllık çekirdek enflasyon halen yüksek seyrini korumaktadır. Yılsonu üretici ve tüketici enflasyonundaki beklentilerin gerçekleşmesini etkileyen diğer bir faktör de çekirdek enflasyon olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ZAMLAR HENÜZ YANSIMADI

BAGEV Başkanı Ali Çandır, Haziran ayı sonunda başlayan ve temel malları kapsayan zam dalgasının haziran ayı enflasyonuna yansımadığına dikkat çekerken, zamların temmuz enflasyonuna yansıyacağı ve diğer malların fiyatlarında baskı oluşturacağı uyarısında bulundu. Çandır, "Bu zam dalgasının sınırlı kalması önümüzdeki dönemde diğer bir sorun olarak karşımızda durmaktadır" dedi. Çandır, Para Politikası Kurulu’nun Temmuz ayı sonunda yapacağı toplantıdaki faiz kararının da önemine işaret ederken, "Eğer piyasa beklentisi olan 25-50 baz puanlık faiz indiriminin üzerinde bir indirime gidilmezse ve diğer koşullarda da bir bozulma olmazsa dövizde ciddi bir hareketlilik beklemek yersizdir" dedi.