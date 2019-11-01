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Canan Karatay’ın 'domates' eleştirilerine Kumluca'dan tepki

Canan Karatay’ın, “Patlıcanın, yeşil biberin, domatesin kışın sofrada yeri yok. Şimdiden ya kurutacaksınız ya pastörize edeceksiniz ya da turşu yapıp kullanacaksınız” açıklamalarına Antalya'nın Kumluca ilçesinden tepki geldi.

ANTALYA 31.10.2019, 15:39
Canan Karatay’ın 'domates' eleştirilerine Kumluca'dan tepki
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KUMLUCA Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Canan Karatay’ın televizyon ve gazetelerde çıkan “Patlıcanın, yeşil biberin, domatesin kışın sofrada yeri yok. Şimdiden ya kurutacaksınız ya pastörize edeceksiniz ya da turşu yapıp kullanacaksınız” açıklamalarına tepki gösterdi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kökçe, "Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca’da domateslerimizi döllenme ve üretim sürecinde tamamen Bambus arılarıyla birlikte yetiştiriyoruz. Kumluca’nın domatesleri nefis ve çok güzeldir, domatesleri her mevsim yenebilir" dedi.

"Medya önünde ağır dille eleştiriliyor"
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay ise, “Yine kış mevsimi geliyor. Bizim bin bir emekle ürettiğimiz domateslerimiz medyanın önünde ağır dille eleştiriliyor. Dünyada en sağlıklı domatesleri biz Kumluca’da seranın içinde yetiştiriyoruz. Örtülü ve kontrol altında yetiştirilen bu ürünler, her türlü zirai ilaçlardan uzak bir şekilde yetiştirilmekte. Kumluca’ya sizleri bu ürünleri yemeye bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu da, “Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca’mıza Sayın Hocamız Canan Karatay’ı sağlıklı beslenmeye davet ediyoruz. Gelsin burada sağlıklı beslenmek nasılmış biz ona öğreteceğiz. Geldiği zaman biz ona domates çorbamızı, domates suyumuzu ve domates reçelimizi, domates salatamızı bunları ikram edeceğiz. Kumluca’da sağlıklı bir şekilde beslenmeyi tarif edeceğiz kendisine. Her zaman kapımız açık sonuna kadar. Sağlıklı domateslerimizi kendisine ikram edeceğiz. Gönül rahatlığıyla tüketebilirler” dedi.

#canan karatay #domates #eleştiri #Kumluca
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