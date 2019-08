Can Yücel şiirlerle anıldı

ŞAİR Musa Fırat'ın organizasyonuyla ayda bir kez 'Dolunay'da Şiir ve Müzik Gecesi'nde buluşan şairler, 289'uncu buluşmalarında merhum şair Can Yücel'i andı. Gazanfer Eryüksel'in kanun, Raşit Sönmez'in ney dinletisi, Ozan Gündemi'nin bağlaması eşliğinde Can Yücel şiirleri okundu. Gecede Can Yücel'i yakından tanıyan şair Naim Tuncalı, ünlü şairin hayatından kesitler anlattı, şairle olan anılarını paylaştı. 'Vatandaş Osman' lakabıyla tanınan şair Harun Yiğit, Gül Gökler, Mehmet Ali Çınar, Nadir Demir, Yusuf Bozan, Muzaffer Gürboğa da Can Yücel'e ilişkin bilgiler verdi.