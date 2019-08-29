Çam ağacı devrildi 3 otomobil zarar gördü

OLAY, Antalya-Kemer karayolu üzerinde bulunan piknik ve mesire alanı Topçam'da dün akşam saatlerinde meydana geldi. 7 kişilik aile burada bir süre denize girdikten sonra bir çam ağacının hemen altında bulunan boş banka oturarak piknik yapmak istedi. Bu sırada büyük bir gürültüye kırılan çam ağacı devrildi. Ağacın dalları ve gövdesinin altında kalan 3 otomobil büyük zarar gördü. Otomobillerde kimsenin olmaması ve ağacın bankın olduğu tarafa devrilmemesi ise büyük bir faciayı önledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek kaldırdı. Zarar gören otomobillerle ilgili tutanak tutuldu.