Çalkaya’da çözüme bir adım daha yaklaşıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısında Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili imar planları onaylanmıştı. Bundan sonraki süreçte Çalkaya’ya yönelik bir kanun çalışması gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu konu ile ilgili AK Parti’nin Antalya milletvekilleri ile Ankara’da temaslar gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında yapılan toplantıda taslak kanun metni çalışması yapılmış ve Bakan Kurum’un destekleri ile son hazırlıklar tamamlanmıştı. Bu temaslar sonrasında içerisinde Çalkaya İmarına ilişkin geçici maddenin de yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Çevre Komisyonunun gündemine alındı. Çevre Komisyonu’ndaki müzakerelerin ardından kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelecek.

Sürecin önündeki yasal engeller kalkıyor

Kanun teklifinde Geçici 18. Maddede “Kentsel Dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında hazırlanan her ölçekteki imar ve parselasyon planları Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılır ve onanır” ifadelerine yer verildi. Kanunun geçmesiyle birlikte parselasyon ve tescilin tamamlanması ve şerhlerin kalkması noktasında sürecin önündeki yasal engeller kalkacak. Böylece Çalkaya bölgesindeki halkın, 1990'lı yıllarda yapılan imar planlarına bağlı olarak 70'in üzerinde imar uygulaması sonucu ortaya çıkan mağduriyetleri giderilecek. Buna göre kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen alanlarda, tescilli olan mevcut parseller esas alınarak imar uygulanacak.

Türel’den emeği geçenlere teşekkür

Çalkaya’da mülkiyet karmaşasıyla ilgili yıllardır yaşanan sorunların çözümü noktasında gelinen noktanın sevindirici olduğunu söyleyen Menderes Türel, “Antalya’da kentsel dönüşümün sağladığı avantajlardan yararlanarak Çalkaya Bölgesinde tapular üzerindeki şerhleri kaldırmaya yönelik bir düzenleme yapmak için kolları sıvadık. Öncelikle bize güvenen ve destek veren Çalkaya halkına, sonrasında planları onaylama noktasında hassasiyet gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerimize ve Çalkaya ile ilgili kanun teklifi noktasında bizlerden desteğini esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere Antalya Milletvekillerimize ve kanun teklifini hazırlayan TBMM Çevre komisyonu üyelerimize Antalya halkı adına teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise sorunun çözümü için ilk imzayı atan ve süreci başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ediyoruz” dedi.