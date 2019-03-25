Çakal Yörükleri buluştu

SERİK'E bağlı Yumaklar Mahallesi'ndeki Araplar mevkisinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çakal Yörükleri Geleneksel Mevlit etkinliğine AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Ece, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, MHP İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun, DSP İlçe Başkanı Yusuf Öztürk, Serik Esnaf Odası Başkanı Recep Savaş, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran, Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Gülaydın, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Enver Aputkan, Millet İttifakı Belediye Başkan adayı Yusuf Mecek, DSP Belediye Başkan adayı Mehmet Habalı ve vatandaşlar katıldı.

Çakal Yörükleri, amaçlarının gelecek nesillere örf ve adetlerini bırakmak, birlik ve beraberlik adına düzenlenen etkinliği sürekli devam ettirmek olduğunu söyledi.



